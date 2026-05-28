Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Başkent genelindeki park ve rekreasyon alanlarında peyzaj, bakım, temizlik ve yenileme çalışmalarına hız verdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı park, bahçe ve rekreasyon alanlarında bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Havaların ısınması ve yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Başkent'in gözde yeşil alanlarında çalışmalarına hız veren ekipler; ATA Çiftliği, Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, Gazi Park ve Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı başta olmak üzere birçok noktada kapsamlı bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında çiçek dikimi, çim serimi, çim biçme, yabani ot temizliği ve peyzaj düzenlemeleri titizlikle yürütülürken, rutin mıntıka temizliği ve çöp toplama işlemleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

PARKLAR DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HÂLE GETİRİLİYOR

ANFA ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar daha güvenli ve konforlu hâle getiriliyor. Bu çerçevede yürüyüş yolları yenilenirken, zamanla yıpranan ahşap köprüler ve park donatıları bakım ve onarımdan geçiriliyor. Dinlenme alanlarında gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla vatandaşlara daha düzenli, estetik ve kullanışlı yaşam alanları sunulması hedefleniyor.