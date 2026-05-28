Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklar, bahçeler, çocuk oyun alanları ve sosyal donatı alanlarında yaz sezonu öncesi kapsamlı bakım ve yenileme çalışması başlattı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yurttaşların yaz aylarında daha temiz, güvenli ve konforlu alanlarda vakit geçirebilmesi için yeşil alanlardan oyun gruplarına, yürüyüş yollarından aydınlatma sistemlerine kadar birçok noktada çalışma yürütüyor.

Ekipler, yurttaşların sıcak havalarda aileleriyle birlikte dinlenebileceği, çocukların güvenle oyun oynayabileceği ve her yaştan yurttaşın sosyal yaşamına katkı sunacak alanları sezona hazır hale getiriyor

Çalışmalar kapsamında parkların genel temizliği yapılırken, yeşil alanlarda çim biçme, yabani ot temizliği, çiçek dikimi ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Özellikle yoğun kullanılan parklar, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, çocuk oyun grupları ve spor alanları ekipler tarafından tek tek elden geçiriliyor.

Yeşil alanlarda bakım seferberliği

Parklarda yaz aylarında artan kullanım yoğunluğu dikkate alınarak çim alanların bakımı düzenli aralıklarla yapılıyor. Kuruyan veya zarar gören bitki grupları yenilenirken, mevsime uygun çiçeklendirme çalışmalarıyla parklara renkli bir görünüm kazandırılıyor.

Sulama sistemleri de yaz dönemine uygun şekilde kontrol ediliyor. Arızalı sulama hatları onarılıyor, otomatik sulama sistemlerinin bakımı yapılıyor ve su tasarrufu sağlayacak uygulamalar gözden geçiriliyor. Böylece hem yeşil alanların korunması hem de kaynakların verimli kullanılması hedefleniyor.