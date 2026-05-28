Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitaplara erişimini artırmak amacıyla yürütülen 'Masal Sandığı' projesi kapsamında toplanan masal kitapları, Sur ilçesine bağlı Dervişhasan Mahallesi'ndeki çocuklara ulaştırıldı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen proje kapsamında yurttaşların dayanışmasıyla yaklaşık 2 bin masal kitabı toplandı. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önü, Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi ile Sümerpark Ortak Yaşam Merkezi'ne yerleştirilen 'Masal Sandığı' noktalarında bir araya getirilen kitaplar, çocuklara ulaştırılmak üzere hazırlandı.

Proje kapsamında hazırlanan kitaplar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Sur ilçesine bağlı Dervişhasan Mahallesi'ne götürüldü. Mahalleyi dolaşan ekipler, çocuklara tek tek masal kitapları dağıtarak onların kitaplarla buluşmasını sağladı. Çocuklar ise kendilerine ulaştırılan kitapları büyük bir ilgi ve sevinçle karşıladı.

Çocukların gelişimine katkı sunulması hedefleniyor

Çalışmayla çocukların erken yaşta okuma alışkanlığı kazanması, hayal dünyalarının gelişmesi, kültürel değerlerle tanışması ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Aynı zamanda kitaplara erişim imkânı sınırlı olan çocukların nitelikli yayınlarla buluşturulması amaçlanıyor.