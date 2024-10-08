Milli Görüşün önemli isimlerinden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Kutan'ın cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi.

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti.

Kutan için Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti liderleri de katıldı.



AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Mehmet Görmez de dua ederek, katılanlardan helallik istedi. Kutan'ın cenazesi, namaz sonrası aile kabristanında toprağa verildi.

SİYASİLER DE TÖRENDE YER ALDI

Öte yandan törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Recai Kutan kimdir? Recai Kutan neden öldü?

Recai Kutan'ın vefat etmesinin ardından 'Recai Kutan kimdir?' ve 'Recai Kutan neden öldü?' sorularının cevabı merak edilmeye başladı. Peki, Recai Kutan kimdir, kaç yaşında öldü?

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 94 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'nin siyasi figürlerinden olan Kutan'ın neden yaşamını yitirdiği araştırılıyor. Bugün hayata gözlerini yuman Kutan, 2001'de Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanlığını üstlenmişti.

Recai Kutan kimdir?

Mehmet Recai Kutan 5 Nisan 1930 tarihinde Malatya'da doğmuştur. 7 Ekim 2024 tarihinde vefat etmiştir. Türk siyasetçi ve Millî Görüş Hareketi'nin önde gelen isimlerinden biridir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden inşaat mühendisi olarak mezun olduktan sonra, 1969'da Türk Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi'ni kurdu.

Millî Selamet Partisi'nde (MSP) genel başkan yardımcılığı, daha sonra Refah Partisi'nde milletvekilliği ve bakanlık yaptı. Fazilet Partisi'nin genel başkanı oldu ve 2001'de Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanlığını üstlendi. 7 Ekim 2024'te hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babasıydı, iyi derecede İngilizce, Arapça ve Fransızca biliyordu.