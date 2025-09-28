Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin üretici kadın stantları, kadın girişimcilerin üretimlerini geniş kitlelere ulaştırmalarına ve marka yolculuklarına destek olmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hedeflerine hızla ilerleyen üretici kadınlardan biri de Sedef Türkay. Özel sektörde uzunca bir süre çalıştıktan sonra işi bıraktığını ve ev ekonomisine katkısını sürdürebilmek için yeni arayışlar içine girdiğini söyleyen Türkay, rattan dokuma ile tanışma hikayesini anlattı.

Türkay, “Rattan dokuma ile 3 yıl önce tanıştım. Özel sektörün yoğunluğundan dolayı çocuklarımla ilgilenemiyordum. İşi bıraktım ve evde ne yapabilirim derken, rattanları gördüm ve ‘ben bunu yapabilirim’ dedim. Mersin’de rattan eğitimi veren birini bulamadım. İnternetten video izleyerek dokumayı öğrendim” dedi.

Şu anda internet ortamında gördüğü her modeli yapabilecek kadar kendini geliştirdiğini sözlerine ekleyen Türkay, “Öyle bir seviyeye geldim ki, yani bir obje gördüğümde ‘ben bunu yaparım’ diyorum ve artık kendim rattan eğitimleri veriyor, workshoplar yapıyorum” diye konuştu.

“MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN STANTLARI İLE TANIŞMASAM İŞİ BIRAKABİLİRDİM”

Rattan dokumaya başladıktan bir yıl sonra Büyükşehir Belediyesi’nin üretici kadın stantları ile tanıştığını sözlerine ekleyen Türkay, “Mersin Büyükşehir Belediyesi üretici kadın stantları ile 2 yıl önce tanıştım. İyi ki tanışmışım.

Sayfamı ilk kurduğumda satışlarım çok az oluyordu. Üretici kadın stantlarında yer aldıktan sonra, sosyal medyada hem takipçi sayım arttı hem çevre edindim hem de ürünlerimi tanıttım. Üretici kadın stantlarından paylaştığım fotoğraf ve videolar, sayfamın güvenilirliğini de artırdı ve satışlarım oldukça arttı” ifadelerini kullandı.

Türkay, hem Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hem de Başkan Vahap Seçer’in üretici kadınlara olan desteğinin çok fazla olduğunu belirterek, “Vahap Başkanımız, üretici kadınlara inanılmaz derecede destek sağlıyor. Üretici kadın stantları ile tanışmasaydım, bence bu kadar satış odaklı çalışamazdım, pes edebilirdim ve işi bırakabilirdim. Çünkü üretirsin, satışı olmazsa bir yerden sonra işi bırakırsın. Ama şu anda hep sipariş odaklı çalışıyorum” dedi.

“HAYALİM, KENDİ ATÖLYEMİ AÇMAK”

Hayallerini ve yapmak istediklerini de paylaşan Türkay, “Ben evimde üretim yapıyorum. Benim hayalim kendi atölyemi açmak. Mesela şehir dışından rattan dokuma öğrenmek için gelenler var. Bu beni inanılmaz gururlandırıyor. Bir yıl içerisinde kendi atölyeme kavuşabileceğimi umut ediyorum” diye belirtti.