Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Volkan Konak Sanat Odası’nı ziyaret ederek sanatçının mirasına sahip çıkmanın önemini vurguladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından açılan Volkan Konak Sanat Odası’nı ziyaret etti. Dernek Başkanı Soner Konak’ın da eşlik ettiği ziyarette, sanat odasının kültürel önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Volkan Konak’ın fotoğrafları, notaları ve hatıralarıyla birlikte yörenin diğer sanatçılarının kitap ve sanat çalışmalarının sergileneceği Sanat Odası, hem sanatseverler hem de genç kuşaklar için bir buluşma noktası olacak. Volkan Konak Sanat Odası, ilerleyen süreçte ise müzik çalışmaları için de kullanılacak.

ESERLERİ KARADENİZ’İN SESİ OLMUŞTU

Başkan Genç, sanat odasının kültürel hayat için kıymetli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Trabzon’umuzun yetiştirdiği değer Volkan Konak, sadece bir sanatçı değil; bizler için bir kimlik, bir kültür elçisiydi. Onun eserleri, türküsü, duruşu, Karadeniz’in sesi olmuştu. Şehrimizin kıymetli sanatçılarından Volkan Konak’ın aramızdan ayrılması hepimizi derinden üzdü. Mekânı cennet olsun. Bu odanın, Konak'ın mirasını yaşatma ve gelecek kuşaklara taşıma gayretiyle kurulması çok anlamlıdır. Sanatın köklerine sahip çıkmak, geçmişe saygı göstermek kadar geleceği inşa etmektir. Bu yüzden buradaki tüm çalışmaların yanında olacağız, Volkan Konak’ın ismi ve sesi bu şehirde daima var olacaktır” dedi.