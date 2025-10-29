Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler üyesi olarak Fransa'nın Strazburg şehrinde konuştu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Üyesi olduğu Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi 49. Genel Kurul toplantısında katılmak üzere Fransa'nın Strasburg şehrinde bulunan Nevşehir Belediye Başkan Rasim Arı, konseyin 49. Genel Kurul toplantısında dünya gündemine dair açıklamalar yaptı.

Daha önceki konsey toplantıları ve izleme komitesinde yapmış olduğu konuşmalar Dünya'nın her kesiminden büyük takdir toplayan Başkan Arı'nın bu konseyde de ülkemizin çıkar ve menfaatleri çerçevesinde ortak aklı temel alan konuşması konsey üyeleri tarafından büyük alkış aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Yerel Meclis Asil Üyesi olan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, farkındalık oluşturmaya ve Dünya gündemini ilgilendiren konularla ilgili otorite olmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı konuşmada 'Biz Avrupa'nın farklı bölgelerinden, farklı ülkelerinden ve farklı şehirlerinden gelen beraberinde ülkelerimizin sorunlarını konuşan bireyleriz. Konuşmalarla birlikte ülkelerimizin ve yerel yönetimlerimizin kazançlı çıkması için fikir alışverişinde bulunan insanlarız. Ancak biz burada telafisi olan konularla vaktimizi kaybederken dünyanın dört bir yanında telafisi mümkün olmayan acılar çekiliyor. Örneğin işte Ukrayna'da olduğu gibi bugün konuştuğumuz Ukrayna konusunda olduğu gibi beraberinde bugün konuşmadığımız Gazze'de olduğu gibi. Gerçekten eğer biz burada Ukrayna'lı dostlarımızın yanında olmak istiyorsak sadece onlara hadi yürüyün dememeliyiz.

Hadi yürüyün dedikten sonra Sayın Trump'a gidip Ukrayna'ya artık desteği çekmek lazım gibi söylemlerin içerisinde bulunursak sonra Putin'ler ve eli kanlı Netanyahu'lar bundan güç alarak sonra yeniden son günlerde yaptığı gibi saldırmaya devam eder. O yüzden biz sadece konuşmayı değil sadece yürü demeyi değil artık bu eli kanlı canilere karşı, insanlığı katleden çocukları gençleri katleden kadınları katleden, insanları açlıkla imtihan eden bu tür adamlara karşı hep birlikte bir ayağa kalkıp one minute demeliyiz. Bunlara karşı çıkarmış olduğumuz ses bizi hiç kimsenin tarafı değil insanlığın tarafı haline getirir ve insanlığın tarafı yapar. Tekrar Ukrayna'daki ve Filistin'deki kendi toprakları için mücadele eden şanlı direniş gösteren Ukraynalıları ve Filistinlileri tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun onlar için dua ediyoruz. Bütün genel kurul üyesi meslektaşlarımı da insanlığın tarafında yer almaya davet ediyor her birinizi saygıyla selamlıyorum' diye konuştu.