ORC Araştırma Şirketi son yaptığı belediye başkanları memnuniyet araştırma anketini açıkladı. Buna göre; Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye’de en beğenilen 5 il belediye başkanından biri oldu.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - ORC Araştırma Şirketi, memnuniyet düzeyi en yüksek belediye başkanları anketi yaptı. 15-25 Temmuz tarihleri arasında, 51 il merkezinde, 7 bin 620 katılımcıyla yapıldığı belirtilen ankette katılımcılara, yaşadıkları şehrin Belediye Başkanından ne düzeyde memnun oldukları soruldu.

Merakla beklenen anketin yayınlanan sonuçlarına göre, Türkiye’de en beğenilen 5 il belediye başkanı sıralamasında yüzde 56,7 memnuniyet oranıyla Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı dördüncü sırada yer aldı.

Arı, “Türkiye genelinde yapılan memnuniyet anketinde en başarılı beş belediye başkanından biri olarak açıklanmak, sadece benim değil, aynı zamanda hepimizin ortak başarısını temsil etmektedir. Bu başarı, ortaya koyduğumuz projelerin ve sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin bir göstergesidir. Her projede ve hizmette, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini ön planda tutarak, şehrimizin gelişimine katkıda bulunmayı amaçladık. Vatandaş memnuniyeti, her zaman önceliğimiz oldu ve olmaya da devam edecek. Şehrimizde yaşayan herkesin sesini duymak, taleplerine cevap vermek ve sorunlarına çözüm üretmek için yoğun bir çaba sarf ettik. Anket sonuçları, bu çabanın ve özverinin karşılığını bulduğunu ve halkımızın memnuniyetinin arttığını gösteriyor. Bu, bizim doğru yolda olduğumuzu ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için doğru adımları attığımızı gösteriyor.” dedi.