İSTANBUL (İGFA) -İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde salt çoğunluk sağlanamayınca bugün gerçekleşmesi beklenen başkan vekili seçimi yapılamadı. CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Adalar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'a ertelendi.

CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yapılması planlanan seçime Yeni Partililerle yapılan iş birliği sonucunda katılmama kararı aldıklarını belirtti. CHP'li Sarı, bu karar sayesinde salt çoğunluğun sağlanamadığını ve seçimin ertelendiğini ifade ederek, 2024 yerel seçimlerinde Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Sarı, belediye yönetimine seçim sonuçlarının eksiksiz biçimde yansımasını savunduklarını da vurguladı.

Hatırlanacağı gibi İstanbul Valiliği, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un yerine yeni başkan vekilinin seçilmesi için Belediye Meclisinin 21 Eylül Pazartesi günü toplanacağını duyurmuştu.