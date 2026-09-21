İSTANBUL (İGFA) - Fransız çizgi roman sanatçısı Fabien Toulmé, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nin davetlisi olarak 25-27 Eylül'de Yoğurtçu Parkı'nda gerçekleşecek Kadıköy Çizgi Festival kapsamında bir kez daha İstanbullu okurlarla buluşacak.

Fransız çizgi roman sanatçısı Fabien Toulmé, güçlü anlatımı, gündelik hayatın içinden hikâyeleri ve insanı merkeze alan çizgileriyle Türkiye'de de geniş bir okur kitlesinin sevgisini kazanan önemli çizerlerden biri.

Özellikle Hakim'in Yolculuğu serisiyle okurlardan büyük ilgi gören Toulmé'nin eserlerini Türkiye'de bu denli özel kılan unsurlardan biri de farklı coğrafyalardan ve deneyimlerden gelen insanların hikâyelerine duyduğu merak ve empati. Bu nedenle İstanbul'daki buluşmaları da yalnızca bir imza etkinliğinin ötesine geçiyor; çizerin okurlarıyla bir araya geldiği, hikâyelerinin ve çizgilerinin konuşulduğu özel anlara dönüşüyor.

Fabien Toulmé'nin çizgileriyle yeniden buluşmak, eserleri üzerine sohbet etmek ve kendisinden imza almak isteyen tüm okurları Kadıköy Çizgi Festival'e bekliyoruz!

Kadıköy Çizgi Festival'de Fabien Toulmé

26 Eylül Cumartesi

14.00 - 16.00 | İmza

İmza 16.30 - 17.30 | Söyleşi: Fabien Toulmé & Ömer Şentürk

Yolun Sonunda Bir Ev Var mı?

Fabien Toulmé'nin eserlerinde konukseverlik, sürgün ve hafıza

Editör ve çevirmen Ömer Şentürk moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide, Toulmé'nin eserlerinde önemli bir yer tutan konukseverlik, sürgün ve hafıza kavramları üzerinden 'ev' fikri ele alınacak. Hakim'in Yolculuğu başta olmak üzere Toulmé'nin eserlerinin izinden ilerleyecek bu buluşma, çizerin hikâye anlatıcılığına daha yakından bakmak için de önemli bir fırsat sunuyor.

27 Eylül Pazar

14.00 - 15.00 | Canlı Çizim Etkinliği

Canlı Çizim Etkinliği 15.30 - 17.30 | İmza