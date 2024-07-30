Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, geçtiğimiz dönemde Bursa Valiliği tarafından engellenen Nilüfer Festivali hakkında önemli açıklamalar yaptı.BURSA (İGFA) - Nilüfer'deki müzik festivalinin Türkiye'deki en önemli iki festivalden biri olduğunu ifade eden Şadi Özdemir, " Merkezi yönetim bu festivali uygun bulmuyor. Genel gerekçelerden birisi de alkol. Bu iş sponsorsuz olmuyor. Biz de bir alko firmasını sponsor olarak kullanıyoruz. Bence bu durumdan rahatsız oluyorlar. Bu yıl Nilüfer'de festival yapılamayacak. Kaymakam ve vali ile görüşüp bu konuda önüzmüdeki yıl için izin almaya çalışacağız. Gürültü ve benzeri rahatsızlıkların önüne geçmek için önümüzdeki yıl Kent Ormanı önerisi ile gideceğiz." dedi.

"NİLÜFER BELEDİYESİ OLARAK SOKAK HAYVANLARININ İTLAFINA KARŞIYIZ"

Sokak hayvanları düzenlemesine dair yorum yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, " Bu düzenleme konusunda benim görüşüm çok net. Bir canlının canının alma hakkını başka bir canlıya kimse veremez. Nilüfer Belediyesi 2003'ten beri bu konuda duyarlı bir belediyedir. 17 ilçe içerisinde sürekli kısırlaştırma yapan tek ilçe Nilüfer. Bu işin çözümü popülasyonu azaltmak için kısırlaştırma ve etkin şekilde sahiplendirme yapmak. Nilüfer Belediyesi olarak sınırlarımız içerisindeki köpek sayısını net bir şekilde bilmek ve buna uygun şekilde kısırlaştırmanın yanında sahiplendirme faaliyetlerini artırmak istiyoruz." dedi.