Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin ücretsiz eğitim desteğinden yararlanarak Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlanan öğrencilerden 10'u, Türkiye'nin önde gelen liselerini tercih etme fırsatı sunan yüzde 10'luk başarı dilimine girdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Ermenek, Zeytinköy ve Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi'nde yürütülen destek programlarında, öğrencilere okul derslerinin yanı sıra sınava hazırlık, rehberlik ve deneme sınavı desteği sunuldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin Destek Eğitim Merkezlerinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılında toplam 515 ilkokul ve ortaokul öğrencisi ücretsiz eğitim desteğinden yararlandı. Bu öğrencilerden 135'i LGS hazırlık programına katıldı. Açıklanan sonuçlara göre 10 öğrenci, Türkiye genelinde ilk yüzde 10'luk başarı diliminde yer aldı.

İlk yüzde 10'a giren öğrencilerden Furkan Demirbilek, 471 puan ve yüzde 1.2'lik genel yüzdelik dilimle en yüksek dereceyi elde etti. Ömer Faruk Bilengör yüzde 3.22, Ayşe Naz Yalçın yüzde 3.76, Desen Elvan Güler yüzde 6.15, Cemre Efnan Kuril ise yüzde 8.17'lik dilimde yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi, sınav hazırlık sürecinin ardından tercih döneminde de öğrencilere destek verecek.

13-27 Temmuz tarihleri arasında sunulacak ücretsiz rehberlik ve tercih danışmanlığı hizmetiyle öğrencilerin yüzdelik dilimleri, ilgi alanları ve hedefleri doğrultusunda en uygun tercih listesini oluşturmalarına katkı sağlanacak.