Manisa Büyükşehir Belediyesi, arife günü 26 Mayıs ile bayramın ilk günü 27 Mayıs tarihleri arasında vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için kent merkezi ve ilçelerde mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini kolay bir şekilde yapabilmeleri amacıyla ulaşım desteğini bu yıl da sürdürüyor.

Arife günü olan 26 Mayıs tarihi ile bayramın son günü olan 30 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak hizmette, şehir merkezi ve ilçelerde mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Vatandaşların yoğunluk yaşamadan, güvenli ve konforlu bir şekilde mezarlıklara ulaşabilmesi için planlanan seferler, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ring sistemiyle gerçekleştirilecek. Belirlenen güzergâhlarda kesintisiz olarak hizmet verecek araçlar sayesinde, özellikle yaşlı ve ulaşım imkânı kısıtlı vatandaşların ziyaretlerini daha kolay yapmaları sağlanacak.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bayram günlerinin birlik, beraberlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı özel günler olduğunu belirterek, 'Hemşehrilerimizin kabristan ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri için tüm planlamalar yapıldı. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum' dedi.