İzmir Bornova Belediyesi, yaz tatilini çocuklar için eğlenceli ve öğretici etkinliklerle değerlendirmeye devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde düzenlenecek Yaz Bilim Atölyeleri, 21-23 Temmuz ile 28-30 Temmuz tarihleri arasında birbirinden farklı deney, gözlem ve uygulamalı eğitimlerle minik bilim meraklılarını ağırlayacak.

İki ayrı hafta boyunca gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar; dayanıklı yapılar, güneş gözlemi, akıl oyunları, basit elektrik deneyleri, güneş sistemi, güneş fırını ve Matematiğin Tadı: Limonata gibi bilimsel etkinliklere katılırken, kolonya, sabun, mum ve parfüm atölyelerinde de kendi ürünlerini hazırlama fırsatı bulacak.

BİLİM MERAKI UYGULAMALI ETKİNLİKLERLE DESTEKLENECEK

Atölyeler, çocukların bilimsel düşünme becerilerini geliştirirken aynı zamanda el becerilerini ve üretkenliklerini artırmayı hedefliyor. Eğlenerek öğrenme anlayışıyla hazırlanan program kapsamında çocuklar deney yapacak, gözlem gerçekleştirecek ve günlük yaşamla bilimi buluşturan uygulamalara katılacak.

BAŞKAN EŞKİ: 'BİLİMLE BÜYÜYEN ÇOCUKLAR, GÜÇLÜ BİR GELECEĞİN TEMİNATIDIR'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri için bilim ve teknoloji odaklı etkinliklere önem verdiklerini belirterek, 'Çocuklarımızın merak eden, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Yaz Bilim Atölyeleri ile onların hem eğleneceği hem de yeni bilgiler keşfedeceği bir ortam oluşturuyoruz. Tüm çocuklarımızı Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde bilimin heyecanını birlikte yaşamaya davet ediyorum.' dedi.