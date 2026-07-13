Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise ve üniversite tercih döneminde öğrencilere rehberlik etmek amacıyla Türkiye genelinde 'Tercih Danışmanlığı Birimleri'ni hizmete açtı. LGS için 19 bin 293, YKS için 11 bin 573 birim olmak üzere toplam 30 bini aşkın merkez adaylara destek sağlayacak.

ANKARA (İGFA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih yapacak öğrenciler için danışmanlık süreci başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il ve ilçede oluşturulan Tercih Danışmanlığı Birimleri, öğrencilerin doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösterecek.

Bakanlık verilerine göre; rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile resmî okul ve kurumlarda kurulan 19 bin 293 LGS Tercih Danışmanlığı Birimi, ortaöğretime geçiş sürecindeki öğrencilere destek verecek.

Üniversite adayları için ise 11 bin 573 YKS Tercih Danışmanlığı Birimi görev yapacak. Bu merkezlerde öğrenciler; puanları, başarı sıralamaları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tercih sürecine ilişkin rehberlik hizmeti alabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, tercih döneminde öğrencilerin ve velilerin bilinçli karar verebilmesi için danışmanlık hizmetlerinin 81 il genelinde sürdürüleceğini bildirdi.