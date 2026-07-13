Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet töreninde 1200 lisans ve 280 lisansüstü öğrenci diplomalarını aldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, mezunlara bilim, teknoloji ve toplumsal sorumluluk vurgusu yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), 2025-2026 Akademik Yılı mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı. GTÜ Şenlik Alanı'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 1200 lisans ve 280 lisansüstü olmak üzere toplam 1480 öğrenci diplomalarına kavuştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ın ev sahipliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Canpolat, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

'GENÇLER TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK'

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, mezunların Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek en önemli güç olduğunu belirterek, savunma sanayi ve yüksek teknoloji alanlarında elde edilen başarıların gençlerin katkısıyla daha da ileri taşınacağını söyledi.

Mezuniyetin bir son değil yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Boyraz, üniversitede kazanılan bilgi ve diplomanın önemli olduğunu ancak asıl başarının hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişimle mümkün olacağını vurguladı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise mezunların yalnızca diploma almadığını, hızla değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımla yetiştirildiğini söyledi.

Dijital dönüşüm ve yapay zekânın çalışma hayatını dönüştürdüğüne dikkat çeken Mantar, proje tabanlı eğitim anlayışı ve disiplinler arası çalışma kültürüyle öğrencileri geleceğe hazırladıklarını ifade etti.

Bilim ve teknolojinin ancak etik değerlerle anlam kazanacağını vurgulayan Mantar, mezunlara meslek yaşamlarında adalet, dürüstlük ve toplumsal faydayı gözetmeleri tavsiyesinde bulundu.

'GTÜ İLE BAĞ MEZUNİYETLE BİTMİYOR'

GTÜ Mezunlar Ofisi Koordinatörü Dr. Neslihan Başaran da mezuniyetin üniversiteyle bağların sona erdiği değil, ömür boyu sürecek güçlü bir ilişkinin başlangıcı olduğunu belirtti.

Başaran, mezunlara yönelik mentorluk programları, kariyer destekleri, mezun buluşmaları ve dijital platformlarla iletişimin sürdürüleceğini ifade etti.

Törende konuşan 2022 GTÜ mezunu ve Revogo'nun kurucu ortaklarından Melih Aydın, girişimcilik yolculuğunda üniversitede kazandığı analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin önemli katkı sağladığını anlattı. Mezunlara risk almaktan ve konfor alanlarının dışına çıkmaktan çekinmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Mezunlar adına konuşan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü birincisi Aleyna Su Bostan ise öğrencilik yıllarında edindiği akademik ve sosyal deneyimlerin kendisini geliştirdiğini belirterek arkadaşlarına hedeflerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından lisans ve lisansüstü mezunlarına diplomaları akademisyenleri tarafından takdim edildi. Doktora mezunları ise danışmanlarının cübbelerini giydirmesiyle mezuniyet heyecanı yaşadı.

Program, mezuniyet yemininin edilmesi ve öğrencilerin hep birlikte kep atmasıyla sona erdi. GTÜ, araştırma odaklı eğitim anlayışıyla yetiştirdiği mezunlarını yeni yaşamlarına uğurlarken, tüm mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.