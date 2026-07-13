Beylikdüzü Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda yürüttüğü eğitim çalışmalarına devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da dirençli bir kent oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Afet Eğitim Merkezi'nde düzenlediği program kapsamında afet gönüllüleri ve talepte bulunan vatandaşları bir araya getirdi.

Nefes Arama Kurtarma Ekibi eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen programda katılımcılar, afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler edindi. Öte yandan verilen Afet Farkındalık Eğitimi'nde olası afet durumlarında alınması gereken önlemler ele alınırken, Temel Arama Kurtarma Eğitimi'nde ise güvenli müdahale yöntemleri ve ekip çalışmasının önemi anlatıldı. Eğitim süresince katılımcılar, olası risklere karşı doğru hareket etme yöntemleri konusunda da bilgilendirildi.

Eğitimin uygulama bölümünde oluşturulan enkaz alanında bir araya gelen katılımcılar, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan temel teknikleri deneyimleme fırsatı buldu. Gerçek koşullara yakın senaryolar eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde gönüllüler, ekip koordinasyonu, güvenli çalışma yöntemleri ve enkazda hareket kabiliyeti konusunda pratik kazanırken, afet anlarında üstlenebilecekleri roller hakkında da farkındalık elde etti.