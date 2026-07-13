Maltepe Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine giren öğrencilere destek olmak için ücretsiz 'LGS Tercih Günleri' düzenledi.
İSTANBUL (İGFA) - Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci de bugün başladı.
Eğitim döneminde öğrencileri yalnız bırakmayan Maltepe Belediyesi, sınav sonrası tercih sürecinde de desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda alanında uzman eğitmen kadrosuyla 13-24 Temmuz tarihleri arasında 'LGS Tercih Günleri' ile gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.
Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde verilen tercih desteklerinden yararlanmak isteyen adayların 0 216 208 96 98/dahili 3 numaralı telefondan randevu alması gerekiyor.