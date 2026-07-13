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Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği bağışlarına soruşturma!

Eğitim döneminde öğrencileri yalnız bırakmayan Maltepe Belediyesi, sınav sonrası tercih sürecinde de desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda alanında uzman eğitmen kadrosuyla 13-24 Temmuz tarihleri arasında 'LGS Tercih Günleri' ile gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci de bugün başladı.

Maltepe Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine giren öğrencilere destek olmak için ücretsiz 'LGS Tercih Günleri' düzenledi.

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