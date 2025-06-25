Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, alanında uzman bir akademisyeni yeni bölüm başkanı olarak atadı.MARDİN (İGFA) - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında uzman olan Mardinli akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Engin Ramazanoğlu, Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanlığına atandı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü bilimsel çalışmalarla dikkat çeken Ramazanoğlu; özellikle Pediatrik Rehabilitasyon (Prematüre/ Riskli Bebek, Serebral Palsi) ve Yetişkinlerde Uyku Apne Sendromu konularındaki uzmanlığıyla tanınmaktadır.

Hem klinik hem akademik alanda önemli projelere ve özgün araştırmalara imza atan Ramazanoğlu, çocuklardan erişkin bireylere uzanan geniş bir hasta yelpazesinde rehabilitasyon uygulamalarını bilimsel temelde ele alarak fizyoterapi alanına değerli katkılar sundu. Özellikle riskli bebeklerin gelişimsel izlemi, Serebral Palsili çocuklarda erken müdahale yaklaşımları ve erişkinlerde uyku bozukluklarına yönelik fizyoterapi uygulamalarıyla öne çıkmaktadır.

Topluma faydalı olmayı ilke edindiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Engin Ramazanoğlu, “SANKO Üniversitesi’nden sonra, bilimin ve insan sağlığının hizmetinde olmaya, hem öğrencilerim hem de hastalarım için fayda üretmeye devam edeceğim. Bu süreçte yanımda olan aileme ve meslektaşlarıma teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.