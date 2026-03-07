Karabağlar Belediyesi, kadınların insan hakları konusunda bilinçlenmesini ve güçlenmesini desteklemek amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. Karabağlar Belediyesi, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği iş birliğiyle Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) için protokol imzaladı.

İZMİR (İGFA) - Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, dernek yöneticileri, Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pirgan Çakır ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

Protokol; Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Seher Gündoğan ve KİHEP Koordinatörü Duygu Dokuz tarafından imzalandı. İş birliğiyle Karabağlar'da kadınların sosyal ve ekonomik haklar konusunda bilinçlenmesi, örgütlenmenin güçlendirilmesi ve kadın girişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Kadın Mücadelesine Kurumsal Adım

İmza töreninde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, KİHEP protokolünün kadınların haklarına dair farkındalığı artırmak ve yerelde kadın mücadelesini görünür kılmak açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, 'Bu imza ile kadın emeğinin ve sözünün Karabağlar'da daha güçlü şekilde yer almasını sağlayacağız' dedi.

Kadın hakları alanındaki çalışmaların ilçede uzun yıllardır sürdüğünü vurgulayan Kınay, 'Çalışmalar 2009'dan bu yana devam ediyor. Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin gönüllü çalışmalarıyla önemli bir farkındalık yaratıldı; çok büyük bir emek var. Bu imza, yapılan çalışmaların kurumsal bir politika ve tarih altına alınması anlamına geliyor. Bizler 58 mahalleye verdiğimiz hizmetleri kadınlarla ve kadın haklarıyla birlikte daha görünür kılacak, eşit ve adil bir kent yaşamını destekleyecek şekilde yürütüyoruz. Bu yolculuk İzmir'de de yayılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Dayanışma Vurgusu

İzmir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Seher Gündoğan, derneklerinin Karabağlar ile 2009'dan bu yana güçlü bir iş birliği içinde olduğunu belirterek, yerel yönetimlerle yürütülen çalışmaların kadın hakları mücadelesini güçlendirdiğini söyledi.

KİHEP Koordinatörü Duygu Dokuz ise kadın örgütleri arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekerek, protokolün yıllardır süren kadın mücadelesinin önemli bir adımı olduğunu ifade etti.

16 Oturumluk Ücretsiz Eğitim Programı

KİHEP kapsamında düzenlenecek eğitimler, her biri dört saat süren 16 oturumdan oluşacak. Program 18 yaş üstü kadınlara açık olacak ve her sınıfta en fazla 25 katılımcı yer alacak.

Eğitimler, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından sertifikalandırılmış Grup Yönlendiricileri tarafından verilecek. Katılımcılar program sonunda sertifika almaya hak kazanacak ve eğitim materyalleri tamamen ücretsiz olarak sağlanacak.