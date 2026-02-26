Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan 'CANGÖZ' Projesi İş Birliği Protokolü ile sosyal hizmet birimlerinde yapay zeka destekli, gerçek zamanlı izleme ve erken uyarı sistemi devreye alınacak. Sistem ilk etapta 27 ilde kurulacak.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 'Yapay Zeka Destekli ve Gerçek Zamanlı İzleme, İkaz ve Güvenlik Risklerinin Yönetimi (CANGÖZ) Projesi İş Birliği Protokolü' imzalandı.

SSB Nuri Demirağ Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmetlerde teknolojinin daha etkin kullanılacağı yeni bir dönemin başladığını belirtti. Göktaş, projeyi devlet koruması altındaki vatandaşların güvenliğini güçlendiren stratejik bir dönüşüm olarak değerlendirdiklerini söyledi. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu sosyal devlet vizyonuna dikkat çekerek, son yıllarda kurumsal kapasitenin ve hizmet ağının önemli ölçüde genişlediğini ifade etti.

Korunmaya ve desteğe ihtiyaç duyan bireyler için riskleri ortaya çıkmadan öngörebilen bir yapı kurmanın öncelikleri arasında yer aldığını belirten Göktaş, imzalanan protokolün sosyal hizmet kapasitesini teknolojiyle yeni bir aşamaya taşıyacağını vurguladı.

SİSTEM 27 İLDE KURULACAK

CANGÖZ Projesi kapsamında geliştirilen yapay zeka destekli erken alarm ve izleme sistemi, ilk etapta 27 ilde kademeli olarak devreye alınacak. Huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım merkezleri, çocuk evleri ve kadın konukevleri gibi çok sayıda hizmet biriminde güvenlik altyapısı merkezi bir yapıya kavuşturulacak.

Sistem; görüntüleri anlık analiz ederek şüpheli hareketleri, düşme ve bayılma gibi olağan dışı durumları, yangın ve duman risklerini tespit edecek. Olası risk durumlarında ilgili personel anında uyarılacak ve erken müdahale süreci başlatılacak.

MİLLİ YAPAY ZEKA VE VERİ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Göktaş, sistemin yerli savunma sanayi ekosistemi tarafından geliştirildiğini belirterek, yapay zeka altyapısının Türkiye'nin sosyo-kültürel yapısına uygun şekilde eğitileceğini söyledi.

Projenin yalnızca sosyal hizmet birimlerinin güvenliğini artırmakla kalmayacağını ifade eden Göktaş, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu sistemin veri güvenliği, teknolojik bağımsızlık ve uluslararası rekabet gücü açısından da önemli katkılar sunacağını dile getirdi. 'CANGÖZ Projesi ile birlikte riski önceden gören, hızlı karar alan ve doğru zamanda harekete geçen bir kurumsal yapıyı daha da güçlendirmiş olacağız' diyen Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda insan odaklı hizmet anlayışını sürdüreceklerini kaydetti.

Törende ayrıca SSB Başkanı Haluk Görgün de bir konuşma yaptı. Konuşmalar sonrasında taraflar iş birliği protokolünü imzaladı.