Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan ayında gerçekleştirilen gıda denetimleri sonuçlarını açıkladı; 130 milyon TL idari para cezası kesilirken, 9 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla Ramazan ayında yurt genelinde kapsamlı denetimler yapıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, bu dönemde toplam 95 bin gıda denetiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Denetimler sonucunda, gıda güvenilirliğini tehdit eden uygunsuzluklara karşı sıfır tolerans uygulandığını ifade eden Bakan Yumaklı, 130 milyon TL idari para cezası kesildiğini ve 9 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, 'Gıda güvenilirliğini tehdit eden hiçbir duruma müsaade etmiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz' mesajını paylaştı.

Söz konusu adımların, halk sağlığının korunması ve güvenli gıdaya erişimin garanti altına alınması açısından kritik önemde olduğu vurgulandı.