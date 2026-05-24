İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da etkili olan kuvvetli yağışların ardından 4 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

ANKARA (İGFA) - Hatay'da 20-22 Mayıs tarihleri arasında etkili olan sağanak yağışlar, özellikle Antakya, Defne, Samandağ, Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, il genelinde toplam 1.894 ihbar alındığını, bunların 1.888'inin su baskını kaynaklı olduğunu bildirdi. Olaylara 2 bin 261 personel ile 867 araç ve iş makinesiyle müdahale edildiği belirtildi.

Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Ankara, Malatya, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Niğde, Konya ve Mersin'den arama-kurtarma ekipleri, bot ve drone desteğinin Hatay'a sevk edildiğini açıkladı.

Sel, heyelan ve göçüklerde 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Çiftçi, 17 vatandaşın yaralandığını, Samandağ'da kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Yağışlar dolayısıyla 495 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiği, 32 kişinin ise geçici barınma alanlarına yerleştirildiği kaydedildi. Enerji kesintilerinin tamamen giderildiği belirtilirken, hasar tespit çalışmalarında 2 hanenin yıkıldığı, 10 hanenin az hasarlı olduğu açıklandı.

Meteoroloji'nin yeni sağanak uyarısı nedeniyle ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Bakan Çiftçi, 'Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır' mesajını verdi.