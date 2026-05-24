Projeyle birlikte Bursa'dan Ankara ve İstanbul'a ulaşım süresinin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa arasındaki çalışmaların 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu paylaşımında, Türkiye'nin ulaşım altyapısını yüksek hızlı tren projeleriyle güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'yı yüksek hızlı tren ağına bağlayacak projede çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Bursa'nın Ankara-İstanbul YHT ağına entegre edileceğini açıkladı.

