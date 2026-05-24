Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), CHP Genel Merkezi ve yurttaşlara yönelik polis müdahalesini eleştirerek, uygulamaların hukuk devleti ve demokratik siyaset açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, CHP Genel Merkezi çevresinde yaşanan polis müdahalesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, parti genel merkezine ve yurttaşlara yönelik müdahalenin 'kabul edilemez' olduğu vurgulanarak, demokratik siyaset alanının baskı ve kolluk güçleri aracılığıyla şekillendirilmeye çalışılmasının hukuk devleti ilkesine zarar verdiği ifade edildi.

TMMOB, siyasallaşmış yargı kararları ve kolluk müdahalelerinin toplumsal barışı zedelediğini belirterek, bu durumun Türkiye'de demokratik düzen açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, ülkenin ihtiyacının baskı ve kutuplaşma değil; eşitlik, özgürlük ve adalet temelinde bir demokratik toplumsal düzen olduğu vurgulandı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, demokratik değerleri, halk iradesini ve toplumsal adaleti savunmaya devam edeceğini belirterek, hukuksuzluk ve antidemokratik uygulamalara karşı mücadele mesajı verdi.