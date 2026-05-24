Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların kurbanlık hayvan bilgilerine 'Tarım Cebimde' uygulaması üzerinden kolayca ulaşabileceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara kurbanlık hayvan alımında dijital doğrulama çağrısı yaptı.

Bakanlığın paylaşımında, 'Tarım Cebimde' uygulamasındaki 'Küpe Sorgulama' ekranı üzerinden hayvanların yaş, tür, ırk ve aşı bilgilerinin anında görüntülenebileceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların yalnızca küpe numarasını girerek kurbanlık hayvanın kayıt bilgilerine ulaşabileceği ifade edilirken, alışveriş sırasında herhangi bir şüphe yaşanmaması için uygulamanın kullanılmasının önemine dikkat çekildi. Bakanlık ayrıca Tarım Cebimde uygulamasının tüm mobil uygulama marketlerinden indirilebildiğini duyurdu.