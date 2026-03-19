Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7576 sayılı kanunla çevre, milli parklar ve avcılık alanlarında önemli değişikliklere gidildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yetkileri genişletilirken, ihlallere yönelik cezalar da artırıldı.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile çevre ve doğa koruma alanında kapsamlı düzenlemeler hayata geçirildi.

Yeni düzenlemeyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yetki ve sorumlulukları önemli ölçüde artırıldı.

Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitlilik, sulak alanlar ve koruma esaslarına aykırı fiillere yönelik denetim ve yaptırım yetkisi büyük ölçüde bu kuruma verildi.

Milli parklar, tabiat parkları ve koruma alanlarında planlama süreçleri yeniden düzenlenirken, bu alanların yönetimi, yapılaşma koşulları ve turizm yatırımlarına ilişkin karar süreçlerinde Genel Müdürlüğün belirleyici rolü güçlendirildi. Ayrıca korunan alanlarda görev yapacak 'alan kılavuzu' ve 'av ve doğa koruma memuru' gibi yeni tanımlar da mevzuata girdi.

Kanunla birlikte, korunan alanlarda izinsiz yapı ve tesislere karşı daha sert önlemler getirildi. Bu kapsamda, mevzuata aykırı yapıların Genel Müdürlük tarafından doğrudan yıkılabilmesinin önü açıldı. Öte yandan, bu alanlarda altyapı yatırımlarına belirli şartlar dahilinde izin verilebileceği de hükme bağlandı. Avcılık faaliyetlerine yönelik düzenlemeler de dikkat çekti. İzinsiz avlananlara verilen idari para cezaları ciddi oranda artırılırken, tekrar eden ihlallerde cezaların katlanacağı belirtildi. Avcılık belgelerine ilişkin yaptırımlar da sıkılaştırıldı.

Kanun ayrıca, Genel Müdürlüğün gelir kaynaklarını çeşitlendirirken döner sermaye işletmeleri kurabilmesine de imkan tanıdı. Bunun yanı sıra, bazı turizm yatırımları ve Hazine taşınmazları üzerindeki işlemlerde yetki devri düzenlemeleri yapıldı.

