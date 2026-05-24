İçişleri Bakanlığı, 'icbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla tutuklanan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırma kararı alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Albayrak hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23 Mayıs 2026 tarihli kararıyla tutuklama kararı verildiği belirtildi. Açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, Fikret Albayrak'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Hatırlanacağı gibi CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakkında çok sayıda müştekinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iskan işleri ve inşaat izinleri karşılığında müteahhitlerden 1 milyon TL ile 2,5 milyon TL arasında değişen paralar talep ettiği öne sürülmüş, gözaltı sürecinden sonra rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında dün tutuklanmıştı.

FİKRET ALBAYRAK KİMDİR?

Akçakoca'da Doğdu. 05 Ocak 1966 yılında Akçakoca ilçemizin Dadalı köyünde dünyaya geldi. İlkokulu kendi köyünde, Orta Okulu ve Lise eğitimini Akçakoca ilçesinde tamamladı.

Üniversite eğitimini 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazanarak 1987 yılında üniversiteyi üstün derece ile bitirmiştir. Sınır Jandarma Tugayı'nda asteğmen olarak askerlik görevini 1987-1989 yılları arasında Gaziantep'te yerine getirmiştir. İş Hayatı 1990-1992 yılları arasında Ankara'da ASKİ bünyesinde, özellikle kanalizasyon ve su gibi altyapı hizmetleri alanında çalışmalarda bulunan Fikret Albayrak, 1993 yılında bir yıl süreyle Kaynaşlı Otoyolu'nda şantiye şefi olarak görev aldı.

1994 yılında Akçakoca'da kendi mühendislik bürosunu açmış ve 1996 yılında İnşaat Mühendisleri Odası Akçakoca Şubesini kurarak uzun yıllar başkanlık görevini üstlenirken, 2000-2001 yılları arasında Demokratik Sol Parti Akçakoca İlçe başkanlığı yapan Fikret Albayrak bu tarihten itibaren aktif siyasetin içinde yer aldı. 2003 yılında Mimarlar Odasının düzenlediği Yerel Yönetimler Okulu'nda eğitim almış ve 2005-2012 yılları arasında Akçakoca Kızılay Şube Başkanlığı görevini üstlendi. Fikret Albayrak, evli ve bir çocuk babası olarak ailesine derin sevgi ve sorumlulukla bağlıdır. 2009-2014 yılları arasında Akçakoca Belediye Başkanlığı görevini üstlenmiş ve 2024 yılında yeniden Belediye Başkanı seçildi.