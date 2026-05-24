Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mithatpaşa Kavşağı'nda trafik yoğunluğunu azaltacak köprülü kavşak projesini başlatıyor. Başkan Yusuf Alemdar sahada incelemelerde bulunarak proje hakkında bilgi aldı.

SAKARYA (İGFA) - Raylı sistemle entegre ulaşım yatırımlarını bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Mithatpaşa Kavşağı'nda trafik yoğunluğunu azaltacak köprülü kavşak projesi için çalışmalara başlıyor.

Başkan Yusuf Alemdar, Mithatpaşa Kavşağı'nda hayata geçirilecek köprülü kavşak projesi için alanda bilgiler alarak, 'Projemizi tamamladık. 150 metrelik köprü üstü ana geçiş güzergâhı ve bağlantı yollarıyla Mithatpaşa Kavşağı'nı köprülü kavşak formuna dönüştürüyoruz. Hayırlı olsun' dedi.

Bütüncül ulaşım vizyonuyla şehrin ana arterlerini çağın gerekliliklerine uygun olarak yenileyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ihale süreci tamamlanan Adapazarı-Serdivan-Kampüs Tramvay Hattı'nın en önemli etaplarından biri olan Mithatpaşa Kavşağı'nda ulaşımı rahatlatacak önemli bir adım atıyor.

HEMZEMİN DÖNEMİ SONA ERİYOR

Dört mahallenin kesişim noktasında bulunan bölgede araç, demiryolu ve su geçişlerinden kaynaklanan trafik yoğunluğu modern kavşak sistemiyle ortadan kaldırılacak, hemzemin geçit dönemi ise sona erecek.

SAHADA İNCELEDİ

Çalışmaların başlayacağı Mithatpaşa Kavşağı'nda saha incelemeleri gerçekleştiren Başkan Yusuf Alemdar, projenin detaylarına ilişkin bilgileri Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Şube Müdürü Fuat Özkan'dan aldı.

MİTHATPAŞA'YA KÖPRÜLÜ KAVŞAK

Saha incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Alemdar, 'Projemizi tamamladık. 150 metrelik köprü üstü ana geçiş güzergâhı ve kollara ayrılan bağlantı yolları ile Mithatpaşa Kavşağı'nın köprülü kavşak formuna dönüştürüyoruz. Hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

'KAVŞAKLARI RAYLI SİSTEMLE BİRLİKTE PLANLIYORUZ'

Başkan Alemdar, 'Şehrimizde demiryollarının bulunduğu noktalarda trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmalar yürütüyoruz. Sadece demiryollarını değil, kavşak ve geçitlerimizi de bütüncül şekilde ele alıyoruz. İhale süreci tamamlanan Raylı Sistem projemiz, stadyumdan başlayarak üniversite ve Yazlık Kavşağı'na kadar uzanacak. Toplam 18,5 kilometrelik güzergâhta kavşak düzenlemelerini de proje kapsamına dahil ettik' dedi.

'MİTHATPAŞA'DA TRAFİK KESİNTİSİZ AKACAK'

Başkan Alemdar, 'Mithatpaşa Kavşağı, 32 Evler, Bahçelievler, Şirinevler ve Maltepe mahallelerinin ortak geçiş noktası konumunda bulunuyor. Aynı zamanda raylı sistem güzergâhını da doğrudan etkiliyor. Raylı sistem geçişleri sırasında oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek için burada köprülü kavşak sistemini hayata geçireceğiz. Böylece trafik akışı daha hızlı, güvenli ve kesintisiz hale gelecek' dedi.

KESİNTİSİZ ULAŞIM İÇİN:

Şehrin daha düzenli, kesintisiz ve modern kavşaklara kavuşması için projelendirme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mithatpaşa Kavşağı ile birlikte TEK Kavşağı ve Tunatan Kavşağı'nda da raylı sisteme entegre ulaşım çözümlerini hayata geçirecek.

GEÇİTLER YER ALTINA ALINACAK

Öte yandan Milli Egemenlik Caddesi'nde devam eden sondaj çalışmaları kapsamında tren geçitlerinin yer altına alınmasıyla, dört hemzemin geçidin trafik üzerindeki olumsuz etkisi tamamen ortadan kaldırılacak.