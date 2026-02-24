Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kesintisiz ve güvenli hizmet anlayışı doğrultusunda dijital altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, veri merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Başkan Altay, su ve altyapı hizmetlerinde dijital sistemlerin kesintisiz çalışmasının hayati önem taşıdığını belirterek, kurulan yapının olağanüstü durumlarda ve afet zamanlarında hizmet devamlılığı açısından kritik rol üstlendiğini ifade etti.

İHTİYAÇ HALİNDE TAŞINABİLME İMKANI MEVCUT

Mobil Veri Merkezi ile yerleşik veri merkezinin 'aktif-aktif' prensibiyle eş zamanlı çalıştığını belirten Başkan Altay, iki merkezin anlık veri replikasyonu gerçekleştirdiğini, böylece sistem arızası, enerji kesintisi veya teknik aksaklıklarda hizmetlerin kesinti hissedilmeden sürdürülebildiğini kaydetti.

Başkan Altay, 'Tüm bileşenleriyle konteyner yapı içinde mühendislerimiz tarafından tasarlanan veri merkezi; sunucu, ağ, internet, enerji ve iklimlendirme altyapılarıyla birlikte lokasyondan bağımsız çalışabiliyor. İhtiyaç halinde farklı bir noktaya taşınarak hızla devreye alınabildiği için mobil veri merkezi özelliği taşıyor. Yedekli iletişim altyapısıyla birbirine bağlı iki veri merkezinde, eş zamanlı çalışan sistemin otomatik yönlendirme kabiliyeti sayesinde KOSKİ dijital altyapısında yüzde 99,9 erişilebilirlik oranı mevcut. Bu yapı, olası afet ve olağanüstü durum senaryolarına karşı kurumsal dijital dayanıklılığı artırması yönüyle bir sigorta vazifesi görüyor' dedi.