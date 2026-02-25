Seviye 60'a ulaşan tüm oyunculara verilen efsanevi kutsal kıyafet

PRNewswire / SEUL, Güney Kore (İGFA) - Yüksek kaliteli oyunların önde gelen geliştiricisi ve yayıncısı Netmarble, acımasız karanlık fantezi MMORPG RAVEN2 için büyük bir güncelleme yayınladı. Güncelleme, oyunun ilk destek sunucusunun yanı sıra özel etkinlikler ve ek içerikler de sunuyor.

Yeni lanse edilen YANMA, hızlı ilerleme için tasarlanmış sınırlı süreli bir destek sunucusudur ve birkaç ay boyunca kullanılabilir olacaktır. YANMA'da yaklaşık iki aylık ilerlemenin ardından, oyuncular yolculuklarına devam etmek için mevcut sunuculara aktarılacaklar.

YANMA'da oyuncular, sunucuya özel etkinlikler ve ilerleme ödülleri sayesinde büyümelerini hızlandırabilirler. Oyuncular 5. Seviyeye ulaştıklarında bir Şanlı Kutsal Kıyafet ve bir Şanlı Tanıdık elde edebilirler. Seviye atladıkça, ilerlemeyi hızlandırmaya yardımcı olmak için çeşitli eşyalar ve EXP desteği içeren bir Şanlı Teçhizat Seti ve belirlenen kilometre taşlarında YANAN Seviye Göğüs de kazanacaklar. Seviye 60'a ulaşan oyuncular Efsanevi Kutsal Kıyafet kazanacak ve aynı ödül her sunucuda Seviye 60'a ulaşan tüm oyunculara verilecektir.

Buna ek olarak, YANMA oyuncuları günlük görevleri tamamlayarak YANAN Çağır Göğüs kazanabilir ve etkinlik süresi boyunca her gün ödül kazanma şansı elde edebilirler. Yalnızca YANMA sunucusuna özel diğer avantajlar arasında bonus EXP, Altın ve İstatistik kazanımlarının yanı sıra birden fazla büyüme destek etkinliği yer alıyor. Etkinliğin tüm ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

Ek güncellemeler arasında yeni içerik 'Tanıdık Seferini' ve dünya içeriği Hiçlik 2F yer alıyor ve bunlar oyun deneyimini ve fırsatları genişletiyor.

Raven'ın resmi devamı (EvilBane: The Iron King), RAVEN2 benzersiz grafiklerle yeniden tasarlanan karanlık bir fantezi diyarında geçen, gişe rekorları kıran bir MMORPG'dir. Özel Kolordu'nun bir üyesi olarak oyuncular, kraliyet emri altındaki tehlikeli ve tuhaf olayları araştırmak ve büyük ölçekli, acımasız bir savaşa katılmak için bir yolculuğa çıkacaklar.

RAVEN2 hakkında daha fazla bilgi için oyunun , YouTube kanalını ve Facebook adresini takip etmeye devam edin. Oyuncular ayrıca oyun hakkında daha fazla bilgi edinmek için ziyaret edebilirler.

Netmarble Corporation Hakkında

Kore'de 2000 yılında kurulan Netmarble Corporation, önde gelen küresel bir oyun geliştiricisi ve yayıncısıdır. Şirket, beğenilen franchise'lar ve üst düzey IP sahipleriyle stratejik ortaklıklar aracılığıyla dünya çapındaki izleyicilere yenilikçi ve ilgi çekici oyun deneyimleri sunuyor. Kabam, SpinX Games, Jam City'nin ana şirketi ve HYBE ile NCSOFT'un büyük hissedarı olan Netmarble'ın geniş portföyünde Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, RAVEN2, MARVEL Future Fight, ve The Seven Deadly Sins: Grand Cross yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz.