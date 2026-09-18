HUAWEI CONNECT 2026 etkinliğinde Huawei, güvenli ve akıllı bağlantı felsefesi çerçevesinde geliştirilmiş Stellar AI Ağ Çözümünü tanıttı. Verimli bilgi işlem performansı, kayıpsız veri aktarımı ve süper hızlı uygulama gibi öne çıkan özellikleriyle bu geleceğe hazır çözüm, yapay zeka çağında hizmetleri korurken bilgi işlem verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

PRNewswire / ŞANGHAY (İGFA) - Yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, günlük token tüketimi bir yıl içinde 260 kat artış gösterdi. Huawei'nin AI Fabric, AI WAN ve AI Campus'u kapsayan ve geliştirilmiş Stellar AI Network, akıllı bağlantı ve güvenliğe odaklanarak bu ihtiyaca cevap veriyor.

STELLAR AI FABRİC 2.0

Akıllı bağlantı: Ağ maliyetlerindeki artış, yavaş protokol dönüştürme ve bağlantı dalgalanmalarının yol açtığı trafik yeniden iletimleri gibi zorlukların üstesinden gelmek amacıyla Huawei, UBG anahtarı SF9300 serisini piyasaya sürdü. Ascend A5/A6 ile birlikte kullanıldığında, tam seriye ait bir UBG hesaplama-ağ entegre çözümü oluşturur. Özellikle, iki katmanlı çok düzlemli mimari, çekirdek katmanını ortadan kaldırarak ağ kurulum maliyetlerini %30 oranında düşürmektedir. Birleştirilmiş protokol, uçtan uca gecikmeyi 20 μs'den 11 μs'ye düşürür. Bağlantı Katmanı Yeniden İletimi (LLR), bağlantı dalgalanmaları sırasında paket kaybını sıfıra indirerek, küme hizmetinin yıllık kesinti süresini 100 saat azaltır. Huawei ayrıca, tamamen kendi bünyesinde geliştirilen CloudEngine XH9300-EN serisi NPO anahtarlarını tanıttı; bu anahtarlar üç önemli yenilik sunuyor. İlk olarak, merkezi ışık kaynağı tasarımı, bağlantı hatlarındaki güç tüketimini 1.000 W'tan 600 W'a düşürerek kümenin elektrik maliyetlerinde tasarruf sağlar. İkincisi, pakete yakın mimari, optik-elektrik dönüşüm gecikmesini 180 ns azaltarak tek düğüm gecikmesini %26 oranında optimize eder. Üçüncüsü, takılabilir geçme bağlantı yapısı sayesinde yerinde değiştirme imkanı sağlanır ve arıza giderme süresi günlerden saatlere indirilir.

Ağ maliyetlerindeki artış, yavaş protokol dönüştürme ve bağlantı dalgalanmalarının yol açtığı trafik yeniden iletimleri gibi zorlukların üstesinden gelmek amacıyla Huawei, UBG anahtarı SF9300 serisini piyasaya sürdü. Ascend A5/A6 ile birlikte kullanıldığında, tam seriye ait bir UBG hesaplama-ağ entegre çözümü oluşturur. Özellikle, iki katmanlı çok düzlemli mimari, çekirdek katmanını ortadan kaldırarak ağ kurulum maliyetlerini %30 oranında düşürmektedir. Birleştirilmiş protokol, uçtan uca gecikmeyi 20 μs'den 11 μs'ye düşürür. Bağlantı Katmanı Yeniden İletimi (LLR), bağlantı dalgalanmaları sırasında paket kaybını sıfıra indirerek, küme hizmetinin yıllık kesinti süresini 100 saat azaltır. Huawei ayrıca, tamamen kendi bünyesinde geliştirilen CloudEngine XH9300-EN serisi NPO anahtarlarını tanıttı; bu anahtarlar üç önemli yenilik sunuyor. İlk olarak, merkezi ışık kaynağı tasarımı, bağlantı hatlarındaki güç tüketimini 1.000 W'tan 600 W'a düşürerek kümenin elektrik maliyetlerinde tasarruf sağlar. İkincisi, pakete yakın mimari, optik-elektrik dönüşüm gecikmesini 180 ns azaltarak tek düğüm gecikmesini %26 oranında optimize eder. Üçüncüsü, takılabilir geçme bağlantı yapısı sayesinde yerinde değiştirme imkanı sağlanır ve arıza giderme süresi günlerden saatlere indirilir. Güvenlik: Huawei'nin Üç Katmanlı Güvenlik Koruması Çözümü, hash oranı hırsızlığı, ani enjeksiyon ve model zehirlenmesine karşı koruma sağlar. Özellikle, Network Guardrail, milisaniye düzeyinde kötü amaçlı trafiği engelleyerek %95'lik bir tespit oranı sağlayan entegre bir kripto madenciliği tespit modeline sahiptir. Agent Guardrail, 150 ms'nin altındaki gecikme süresiyle %95 doğruluk oranında anlık enjeksiyon saldırılarına karşı koruma sağlar. Host Guardrail, CPU kullanımını %1'in altında tutarken zararlı işlemlerin gerçek zamanlı izlemesini gerçekleştirir. Gerçek bir müşteri tesisinde, çözüm ilk yedi gün içinde 415 adet yüksek riskli güvenlik açığı ve 322 adet tehdit olayı tespit etti; bu süreçte yapay zekayı kullanarak yapay zekayı korudu ve güvenli token üretimini sağladı.

STELLAR AI WAN

Akıllı bağlantı: Bölgeler arası bilgi işlem, ciddi verimlilik kaybı, yüksek tesis içi maliyetler ve pahalı özel hatlar gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunları çözmek amacıyla, Huawei'nin Stellar AI WAN Çözümü, 1.000 km mesafe üzerinden bilgi işlem gücünün kayıpsız bir şekilde aktarılmasını sağlıyor: Starnet kayıpsız algoritması, uzun mesafeli paket kayıplarını ortadan kaldırarak uzaktan bilgi işlem verimliliğini %95'in üzerine çıkarıyor. XH bilgi işlem-ağ cihazı, katmanlı model bölme algoritmasını kullanarak ilk ve son katmanları yerel olarak çalıştırır ve ağ üzerinden yalnızca yüksek boyutlu vektörleri iletir. Bu sayede ham verilerin tamamen şirket içinde kalması sağlanır ve şubelerin xPU maliyetleri dört kat azalır. Ayrıca, hesaplama ve iletişimin birbiriyle örtüşmesi, bant genişliğinin atıl kalma süresini %80'in üzerinde azaltır ve gerekli bant genişliğini beş katına indirir.

Bölgeler arası bilgi işlem, ciddi verimlilik kaybı, yüksek tesis içi maliyetler ve pahalı özel hatlar gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunları çözmek amacıyla, Huawei'nin Stellar AI WAN Çözümü, 1.000 km mesafe üzerinden bilgi işlem gücünün kayıpsız bir şekilde aktarılmasını sağlıyor: Starnet kayıpsız algoritması, uzun mesafeli paket kayıplarını ortadan kaldırarak uzaktan bilgi işlem verimliliğini %95'in üzerine çıkarıyor. XH bilgi işlem-ağ cihazı, katmanlı model bölme algoritmasını kullanarak ilk ve son katmanları yerel olarak çalıştırır ve ağ üzerinden yalnızca yüksek boyutlu vektörleri iletir. Bu sayede ham verilerin tamamen şirket içinde kalması sağlanır ve şubelerin xPU maliyetleri dört kat azalır. Ayrıca, hesaplama ve iletişimin birbiriyle örtüşmesi, bant genişliğinin atıl kalma süresini %80'in üzerinde azaltır ve gerekli bant genişliğini beş katına indirir. Güvenlik: Huawei'nin çok boyutlu WAN savunma teknolojisi, APT'ler ve HNDL saldırıları gibi yeni saldırı vektörlerine karşı karşı koruma sağlar. Cihaz katmanında, dahili güvenlik kartları izinsiz girişleri gerçek zamanlı olarak engeller, tehditleri dakikalar içinde %95'in üzerinde bir doğrulukla izler ve 100 hop'a kadar uzanan saldırı yollarını görselleştirir. Bağlantı katmanında, yerleşik QKD, ek cihazlara gerek kalmadan sağlam bir kuantum güvenliği sağlar; bu sayede inşaat maliyetlerini %60'ın üzerinde azaltırken, iletim mesafesini 80 km'ye çıkarır. Ağ katmanında, APN6 tabanlı veri sınırlama özelliği, trafik yollarının ağ genelinde kontrol edilmesini sağlayarak hassas verilerin güvenli bir şekilde dolaşımını garanti eder.

STELLAR AI KAMPÜS AĞI

Akıllı bağlantı: : Bu yıl kurumsal ajanların benimsenme oranının %50'ye yaklaşması beklenirken, manuel işletme ve bakım (O&M) işlemleri 7/24 hizmet taleplerini karşılayamıyor; bu da dakika düzeyinde arıza gidermeyi bir zorunluluk haline getiriyor. Huawei, veri, modeller ve araçlar genelinde her türlü senaryoya uygun ağ özerkliğini geliştirerek bu ihtiyacı karşılıyor. Özellikle, tescilli ağ farkındalık teknolojisi, ince anomalileri hassas bir şekilde tespit etmek için 100 ms'lik bir örnekleme döngüsüyle 25'ten fazla özel veri türünün toplanmasını desteklemektedir. Derin Nedensel Budama (DCP) algoritması, yapay zeka modellerini optimize ederek çıkarım hatalarını %20'nin üzerinde azaltırken, sorun giderme doğruluğunu %95'e çıkarır. iFlow 2.0 dağıtık simülasyon teknolojisi, çıkarım yollarının 7/24 kesintisiz olarak doğrulanmasını sağlar. Bu, ağ genelinde yapay zeka destekli operasyonları mümkün kılar, ortalama onarım süresini (MTTR) 5 dakikanın altına düşürür ve görev açısından kritik hizmet deneyimini garanti eder.

: Bu yıl kurumsal ajanların benimsenme oranının %50'ye yaklaşması beklenirken, manuel işletme ve bakım (O&M) işlemleri 7/24 hizmet taleplerini karşılayamıyor; bu da dakika düzeyinde arıza gidermeyi bir zorunluluk haline getiriyor. Huawei, veri, modeller ve araçlar genelinde her türlü senaryoya uygun ağ özerkliğini geliştirerek bu ihtiyacı karşılıyor. Özellikle, tescilli ağ farkındalık teknolojisi, ince anomalileri hassas bir şekilde tespit etmek için 100 ms'lik bir örnekleme döngüsüyle 25'ten fazla özel veri türünün toplanmasını desteklemektedir. Derin Nedensel Budama (DCP) algoritması, yapay zeka modellerini optimize ederek çıkarım hatalarını %20'nin üzerinde azaltırken, sorun giderme doğruluğunu %95'e çıkarır. iFlow 2.0 dağıtık simülasyon teknolojisi, çıkarım yollarının 7/24 kesintisiz olarak doğrulanmasını sağlar. Bu, ağ genelinde yapay zeka destekli operasyonları mümkün kılar, ortalama onarım süresini (MTTR) 5 dakikanın altına düşürür ve görev açısından kritik hizmet deneyimini garanti eder. Güvenlik: Günümüzün işletmeleri, akıllı olmayan terminallerin hızla ele geçirilmesi ve temsilciler tarafından gerçekleştirilen gizli kötü niyetli etkileşimler konusunda zorluklar yaşamaktadır. Huawei'nin Stellar AI Kampüs Ağı Varlık Güvenliği 2.0 çözümü, uç nokta-ağ işbirliğine dayalı koruma yoluyla bu sorunları ele almaktadır. Yapay zeka mikro modellerini anahtarlara entegre ederek, bu çözüm pasif terminallerdeki tehdit tespit süresini 5 dakikadan 10 saniyenin altına indiriyor. Tescilli AI Core küçük modelleri ve NPU semantik büyük modelleriyle desteklenen bu sistem, ajan etkileşim senaryolarını eksiksiz bir şekilde yeniden oluşturarak kötü niyetli komut algılama oranını %95'e yükseltir. Bu, gizli riskleri ortadan kaldırır ve kampüs ağlarını ve hizmetlerini korur.

Geleceğe bakıldığında, Huawei, 'Herkes için Yapay Zeka, Herkes için Güvenli IP' vizyonu doğrultusunda Stellar AI Network ürün ve çözümlerinde yeniliklere devam edecek ve yapay zeka çağında müşterileriyle ve iş ortaklarıyla birlikte her bağlantının değerini en üst düzeye çıkaracaktır.