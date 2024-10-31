Ekmekçilik, pastacılık ve çikolata sektörlerine sunduğu kaliteli ürün ve çözümlerle kendi alanının küresel lideri olan Puratos, (GIFT) tarafından Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da düzenlenen 3. Gıda İnovasyon Zirvesi’ne katıldı.Puratos, Gıda ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT) tarafından Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da düzenlenen 3. Gıda İnovasyon Zirvesi’ne katıldı. "Kadim Bilginin İnovasyon ile Ürüne Dönüşmesi: Yadigâr Buğdayların İzinde" başlıklı oturumda, Puratos Türkiye Ekmekçilik Kıdemli Ürün Müdürü Başak Arı Aydın moderatörlüğünde, Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zafer Yenal ve Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer’i ağırlayan Puratos, Türkiye'de gıda sektörünün ihtiyaçları, yadigâr buğdayların önemi ve sürdürülebilir gıdayı ele aldı.

Buğdayın tarih boyunca medeniyetler için ne denli kritik bir role sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Zafer Yenal, “Buğday sadece bir gıda maddesi değil, aynı zamanda toplumların şekillenmesinde ve sosyal yapının oluşmasında kilit bir unsurdur. Bugün de iklim krizinin etkisiyle, yerel buğday türlerine olan ilgi artıyor. Ancak bu ilgi, sadece nostaljik bir dönüş değil, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme çabasının da bir parçası” dedi.

PURATOS’UN MİRASI: YADİGÂR BUĞDAYLAR VE GÖBEKLİTEPE

Oturumda, yaygın olarak bilinen yerel buğday türlerinin yanı sıra, daha az bilinen yadigâr buğday türlerinin sürdürülebilir tarım uygulamaları açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Puratos’un, küçük üreticilerle iş birliği yaparak bu tohumların izini sürmesi ve üniversitelerle yürüttüğü projelerle, yadigâr buğday türlerini koruma çalışmalarına vurgu yapıldı.

Oturumun moderatörü Puratos Türkiye Ekmekçilik Ürün Kıdemli Müdürü Başak Arı Aydın, yerel buğdaylara olan bağlılıklarını şu sözlerle ifade etti: “Anadolu’nun kadim yadigâr buğdaylarından biri olan Sorgül buğdayından yaptığımız ekşi maya ile Göbeklitepe ekmeği ürettik. Mezopotamya’nın bereketli topraklarından gelen bu buğdayın, tarihsel ve kültürel anlamda taşıdığı değeri koruyarak, modern ekşi maya teknikleri ile harmanladık. Biz de Puratos olarak, üniversitelerle iş birliği yaparak yadigâr buğdayların izini sürüyoruz. Korumak, kollamak, geliştirmek ve yenilik yapmak bizlerin işi. Puratos Türkiye bu konuda bir aracı, bir köprü. Yalnızca büyük üreticilerle değil, küçük üreticiler aracılığıyla da tüketiciyle buluşuyoruz. Bu mirası gelecek nesillere aktarmak için inovasyonlarımızı bu köklü değerler üzerine inşa ediyoruz. Yadigar buğdayların izini sürüyoruz ve sürmeye devam edeceğiz.” dedi.