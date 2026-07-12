Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin dağıtım hizmetlerinde kullandığı elektrikli skuterlerle bugüne kadar yaklaşık 89,6 milyon gönderinin teslim edildiğini açıkladı. Uraloğlu, uygulama sayesinde 312 bin litre fosil yakıt kullanımının da önüne geçildiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin dağıtım hizmetlerinde kullandığı elektrikli skuterlerin çevre dostu ulaştırma politikalarına önemli katkı sağladığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uraloğlu, elektrikli skuterlerle bugüne kadar yaklaşık 89,6 milyon gönderinin alıcılarına ulaştırıldığını açıkladı.

Elektrikli araçların dağıtım faaliyetlerinde toplam 10,4 milyon kilometre yol kat ettiğini belirten Uraloğlu, bunun Dünya'nın çevresini yaklaşık 260 kez dolaşacak mesafeye karşılık geldiğini ifade etti.

Çevreci ulaşım çözümlerinin hem verimlilik hem de sürdürülebilirlik açısından önemli kazanımlar sağladığını vurgulayan Uraloğlu, elektrikli skuterlerin kullanımı sayesinde 312 bin litre fosil yakıt tüketiminin önüne geçildiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, ulaştırma sektöründe yenilikçi teknolojilerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte çevreye duyarlı uygulamaların artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda yatırımlara devam edeceklerini ifade etti.