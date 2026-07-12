Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşan fındık hasat dönemi öncesi vatandaşları suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması konusunda duyarlı olmaya davet etti.

TRABZON (İGFA) - TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkilerinin Trabzon'da da hissedildiği, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve azalan yağışların içme suyu kaynaklarının verimini olumsuz etkilediği belirtildi.

Yaz aylarında artan buharlaşma nedeniyle kaynak debilerinde düşüş yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, özellikle kırsal mahallelerde yazlık nüfus hareketliliğiyle birlikte içme suyuna olan talebin önemli ölçüde yükseldiği ifade edildi.

İÇME SUYU ÖNCELİKLE TEMEL İHTİYAÇLAR İÇİNDİR

İçme suyu kaynaklarının vatandaşların sağlıklı, güvenli ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla işletildiğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'İçme suyu kaynaklarımız, iklim değişikliğinin etkileri ve yaz mevsiminde artan tüketim nedeniyle her zamankinden daha dikkatli yönetilmesi gereken stratejik bir değerdir. Özellikle yaklaşan fındık sezonuyla birlikte kırsal mahallelerimizde yaşanacak nüfus artışı, su tüketimini önemli ölçüde artıracaktır. Mevcut kaynaklarımızın tüm vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayabilmesi için suyun yalnızca amacına uygun şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır.'

BAHÇE SULAMA VE ARAÇ YIKAMADA İÇME SUYU KULLANILMAMALI

Açıklamada ayrıca içme suyunun amacı dışında kullanılmasının özellikle yüksek kotlu mahallelerde basınç düşüklüklerine ve bölgesel su yetersizliklerine neden olabileceği belirtilerek vatandaşlardan, içme suyu ile bahçe ve tarım alanlarının sulanmaması, araç yıkamada şebeke içme suyunun kullanılmaması, halı, kilim ve benzeri eşyaların içme suyu ile yıkanmaması, depo ve havuz doldurma gibi yüksek miktarda su tüketen işlemlerde içme suyunun tercih edilmemesi, muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması ve günlük yaşamda su tasarrufunun alışkanlık haline getirilmesine dikkat edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

DENETİMLER ARTIRILACAK

TİSKİ Genel Müdürlüğü, yaz dönemi boyunca saha ekiplerinin denetimlerini artıracağını belirterek, içme suyunun kaçak veya amacı dışında kullanımının hem kamu kaynaklarının israfına hem de aynı şebekeden hizmet alan vatandaşların mağduriyetine neden olduğuna dikkat çekti.

Bu kapsamda kaçak ve usulsüz kullanım tespit edilen aboneler hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli idari işlemlerin uygulanacağı uyarısında bulunuldu.