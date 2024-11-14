PTT’nin savaş muhabiri Coşkun Aral’ın çektiği fotoğrafları kullanarak hazırladığı, “Yüreğimde Filistin” konulu anma pullarıyla Gazze’deki soykırıma dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT’nin İsrail tarafından Gazze’de yapılan soykırımına dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olmak için basımını yapacağı “Yüreğimde Filistin” konulu Anma Pulu Tanıtım Töreni’nde konuştu. İsrail’in çoğu bebek, çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinliyi şehit ederek Gazze’de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları şiddet ve nefretle kınadığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “İsrail’in 1967 yılından beri sistematik olarak Filistinlilere karşı şiddeti 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tam anlamıyla bir soykırıma dönüşmüştür. Haksız bir kuşatmayla adeta açık hava hapishanesine dönüştürülen, dünyadan tecrit edilen ve ölüme terk edilen Gazze'deki mazlum Filistin halkına yapılan zulüm yürekleri dağlamaktadır” açıklamasında bulundu.

İçinde çocukların ve kadınların olduğu on binlerce Filistinlinin şehit edildiğine dikkat çeken Uraloğlu, “İnsani yardımın kesildiği, güvenli bölge ilan edilen yerlerin bombalandığı, doktor ve hemşirelerin öldürüldüğü, ambulansların vurulduğu, insani yardımların ulaşımının engellendiği, kara, hava ve denizden ablukaya alınan topraklarda büyük bir insani kriz yaşanıyor. Masum bebeklerin katledilmesini, çadırlarında masum sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç, hiçbir ideoloji meşru göremez, gösteremez.” dedi.

“FİLİSTİN’İN ÖZGÜRLÜĞÜ BİZİM İÇİN BİR DAVA NİTELİĞİNDE”

Uraloğlu, Filistin’in tüm İslam Âlemi nazarında büyük bir manevi değeri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Filistin’in özgürlüğü bizim için bir dava niteliğinde. Bu zulme açıktan ve net bir şekilde hayır diyebilen tek dünya lideri de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Onun şahsında birleşen aziz milletimiz dışında bu zulmün sona ermesine çok fazla gayret eden göremiyoruz. Türkiye olarak bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail’in hak ettiği cezayı alması için azami çaba gösteriyoruz. Başta Filistin olmak üzere tüm Ortadoğu’da kalıcı barışın tesisi için elimizden gelen her türlü katkıyı göstermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türk milletinin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu anlatarak “15 Kasım 1988'de Filistin Devleti bağımsızlığını ilan ettiğinde Türkiye, Filistin Devleti’ni ilk gün tanıyan ülkeler arasında yer almıştır. Geçmişte de kardeştik bugün de ve gelecekte de bu kardeşliğimiz devam edecektir.” dedi.

ANMA PULLARIYLA GAZZE’DE YAPILAN SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKİLECEK

PTT’nin duayen savaş muhabiri, fotoğrafçı ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral’ın çektiği fotoğrafları kullanarak hazırladığı “Yüreğimde Filistin” konulu anma pullarıyla Gazze’de yapılan soykırıma dikkat çekip kamu farkındalığını oluşturmasına verdikleri değeri ifade eden Uraloğlu, “Sayın Coşkun Aral’a da bazen bin bir sözcükle anlatamadıklarımızı tek bir karede anlatmayı başaran eşsiz fotoğrafları için teşekkür ediyorum. Eline, gözüne, objektifine, yüreğine sağlık diyorum. Bu eşsiz fotoğraflarla harmanlanan pullarımız da Filistinliler için beslediğimiz kardeşlik duygularını iliklerimize kadar hissedeceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.