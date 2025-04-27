Bunlar da ilginizi çekebilir

Prof. Dr. Sarı, çözüm olarak aylardır önerdikleri yöntemi tekrarlayarak, “İş birliğiyle kirliliği azaltmalı, ardından 1 litre bile arıtılmamış atık suyun Marmara’ya ulaşmasını engellemeliyiz” dedi.

Hava sakin, deniz yüzey suyu sıcaklığının 14°C’yi geçtiğini belirten Prof. Dr. Sarı, özellikle Güney Marmara kıyılarında müsilajın yoğunlaşacağını ve uzun süre gündemde kalacağını ifade etti.

Müsilaj Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’nde müsilajın 26 Nisan itibariyle yeniden yüzeye çıkmaya başladığını belirterek, kirliliği azaltıp arıtılmamış atık suların Marmara’ya ulaşmasının engellenmesi gerektiği vurgusunu yineledi. BURSA (İGFA) - Marmara Denizi'nde uzun bir süredir etkisini sürdüren müsilaj konusuna sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak dikkati çeken akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, 26 Nisan itibarıyla Marmara Denizi’nde müsilajın yüzeye çıkmaya başladığını açıkladı.