Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adapazarı ile Serdivan'ı birbirine bağlayacak 15,2 kilometrelik yeni tramvay hattının yapılacağını açıkladı. Hattın 19 istasyondan oluşacağı belirtildi.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'nın kent içi ulaşımına yönelik yeni tramvay projesine ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, Adapazarı ile Serdivan arasında 15,2 kilometrelik tramvay hattı inşa edilecek. Proje kapsamında toplam 19 istasyon bulunacak.

ÜNİVERSİTE BÖLGESİNDEN SERDİVAN'A UZANACAK

Gar Meydanı'ndan başlayacak tramvay hattı, üniversitelerin bulunduğu kampüs bölgesinden geçerek Serdivan'a, ardından stadyum ve spor salonlarının bulunduğu bölgeye ulaşacak.

Uraloğlu, projeyle Sakarya'nın kent içi ulaşımının raylı sistemle güçlendirilmesinin ve daha hızlı, konforlu ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.