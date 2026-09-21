Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği, Japonya, Azerbaycan ve Pakistan'ın Ankara büyükelçileriyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi, enerji, ticaret ve COP31 süreci ele alındı.

ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile görüşmesinde Türkiye-AB ilişkileri ile ticaret, ekonomi ve bağlantısallık alanlarındaki iş birliğini değerlendirdi. Görüşmede Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecinin de ele alındığı belirtildi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami ile yapılan görüşmede ise ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi, enerji, turizm, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliği imkanları değerlendirildi. Üçüncü ülkelerdeki iş birliği fırsatları ve COP31 süreci de görüşmenin gündeminde yer aldı.

Görevine yeni başlayan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov ile görüşen Yılmaz, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ve ekonomi, enerji ile bağlantısallık alanlarındaki iş birliğini ele aldı. Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ile Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin de değerlendirildiği aktarıldı.

Külliyede son olarak görev süresi sona yaklaşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'i kabul eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkileri ve stratejik ortaklık ele alırken, büyükelçi Junaid'e iki ülke arasındaki ilişkilere yaptığı katkılar için teşekkür ederek kendisine ve ailesine başarı ve sağlık dileklerini iletti.