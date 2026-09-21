Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 825 kişi hakkında işlem başlatılırken, 4 ilde 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirerek haksız kazanç sağlayan yapılara karşı soruşturmanın sürdüğünü belirterek, yeni bir operasyonun haberini verdi. Bakan Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yöntemlerle ele geçirilerek mağduriyetlerinin kazanç kapısına dönüştürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya dair açıklama yaptı.

SORUŞTURMADA 825 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçiren ve hukuk sistemini haksız menfaat için istismar eden yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile yürütülen soruşturmada; trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek bazı hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren, mağduriyetlerini kazanç kapısına dönüştüren ve hukuk sistemini haksız menfaat elde etmek amacıyla istismar eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla: https://t.co/Ead5O9QMa6 — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 21, 2026

MASAK ve SEDDK incelemelerinde ise bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı para transferleri yapıldığı belirlendiğini kaydeden Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yolla 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiğine dair tespitlere ulaşıldığını açıkladı. Bu kapsamda 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı, sabah saatlerinde ise İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

'YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER'

Bakan Gürlek, vatandaşların trafik kazalarını fırsata çevirerek kişisel veriler üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanların, mesleki ya da kamusal yetkilerini bu amaçla kullananların ve hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı haline getirenlerin yargı önünde hesap vereceğini vurguladı. Bakan Gürlek, vatandaşların kişisel verilerinin, haklarının ve adalete olan güveninin korunması için hukukun tüm imkanlarının kararlılıkla kullanılacağını ifade etti.