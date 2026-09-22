Şehrin merkezinde hayata geçirdiği güzelleştirme çalışmalarına devam eden Kayseri Melikgazi Belediyesi, vatandaşların yoğunlukla kullandığı Millet Caddesi ve Nazmi Toker Caddesi'nde 2 bin 100 metre uzunluğunda, 7 bin 500 metrekarelik yaya yolunu bazalt taş ile yeniliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Tarihi Gön Han, Kazancılar Çarşısı, Sanat Melikgazi gibi şehrin merkezini güzelleştiren projelerin yanında çevre düzenleme çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Kayseri Melikgazi Belediyesi ekipleri, vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu bu alanda çalışmalarını özellikle gece saatlerinde gerçekleştiriyor.

İlçesinin her bölgesine olduğu gibi şehrin merkezine de verdiği kıymetle birbirinden önemli çalışmaları hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapılan yaya yolu çalışmalarını yerinde inceleyerek şu açıklamayı yaptı:

'Şehir merkezi misafir odamız ve bizler şehir merkezinde birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Gön Han'ı restore ettik; şehir merkezinde Dedeman Ortaokulu'nu taşıyarak o alana güzel bir parkı ve Sanat Melikgazi'yi kazandırdık. Şehrin merkezinde meydan oluşturmak için binaları kaldırdık ve daha birçok uygulamayı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Mesai arkadaşlarımızın özveriyle çalıştığı bir diğer uygulamamız da vatandaşlarımız tarafından 27 Mayıs Caddesi ve Bankalar Caddesi olarak bilinen Millet Caddesi ve Nazmi Toker Caddesi'nin olduğu bölgede bulunan eskimiş, kaygan sarı taşları bazalt taşlarıyla yeniliyor olmamız. Esnafımızın ve vatandaşımızın yoğun talebiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmamıza hafta sonu başladık. Taşların kayması önlenecek ve bu alan çok güzel bir hale gelecek. Toplam 2 km'nin üzerinde bir yaya aksını inşallah düzenlemiş oluyoruz. Şehir merkezinde Kazancılar ile başlayan, Gön Han'la devam eden birçok uygulamayı şimdi bu çalışmayla sürdürmüş oluyoruz. Bölge esnafına zarar vermemek adına beton zeminin temizliği yapıldı, ticaret devam edecek. Özellikle vurgulamak istediğim husus; esnafımızın ve vatandaşlarımızın rahat etmesi için çalışmalarımızı gece saatlerinde yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Sökümler gece yapılacak ve çalışmamızı havalar soğumadan hızlı bir şekilde tamamlayıp esnafımızı da vatandaşımızı da rahat ettireceğiz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun.'