İçişleri Bakanlığı, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı edinme sürecindeki usulsüzlüklere ilişkin denetimlerde bugüne kadar 1.413 yatırımcı ve aileleriyle birlikte toplam 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiğini veya geri alındığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma süreçlerine ilişkin yürütülen denetim ve soruşturmalar hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık sürecini suistimal ettiği belirlenen kişiler hakkında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından incelemeler yürütüldü.

Bu kapsamda bin 150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edilirken, aile fertleriyle birlikte toplam 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi. Vatandaşlık aldıktan sonra kamu düzeni ve milli güvenlik açısından sakıncalı olduğu belirlenen 263 yatırımcı ve aileleriyle birlikte 743 kişinin vatandaşlık kararı ise geri alındı.

Böylece toplam bin 413 yatırımcı ve aileleriyle birlikte 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edildi veya geri alındı.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların başvuru, denetim ve değerlendirme süreçleri; 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir. Başvuru sahiplerinin yatırım uygunluk belgelerinin alınmasının ardından Emniyet Genel: — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 21, 2026

21 EYLÜL'DEKİ SORUŞTURMADA 1.070 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 11 Şubat 2026'dan itibaren yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 458 yatırımcı ve aileleriyle birlikte 1.393 kişinin vatandaşlığının iptal edildiğini, 7 kişinin vatandaşlığının ise milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle geri alındığını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Eylül 2026'da yürütülen soruşturma kapsamında ise muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı belirlenen 1.070 kişi ile vatandaşlık süreci devam eden 11 kişi tespit edildi. Bu kişilerden 263'ünün yatırımcı, 807'sinin aile ferdi olduğu; 1.015 kişinin karar tarihinde, 55 çocuğun ise karar tarihinden sonra Türk vatandaşlığını kazandığı belirtildi.

Vatandaşlık süreci devam eden 11 kişiden biri hakkında geri alma, 3'ü hakkında ret işlemi gerçekleştirildi. Diğer 7 kişinin ise vatandaşlık başvurusunda bulunmadığı tespit edildi.

Bakanlık, soruşturmaya konu usulsüzlüklerin başvuru öncesi belgelere ilişkin sahtecilik girişimleri olduğunu belirterek, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmal bulunmadığını bildirdi. Suç teşkil eden usulsüzlüklerin adli makamlara intikal ettirildiği kaydedildi.