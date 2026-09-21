İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Bayraklı Tünelleri'nin Çiğli istikametinde meydana gelen tır yangınına yaklaşık 20 dakika içinde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Bir tırın tamamen yandığı olayda, yangının diğer araçlara sıçraması önlendi.

İZMİR (İGFA) - Bayraklı Tünelleri'nin Çiğli istikametinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre saat 12.33'te gelen ihbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangına Karşıyaka, Çiğli ve Merkez arazözlerinin yanı sıra temiz hava dolum aracı ile müdahale edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında bir tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin tünelde bulunan diğer araçlara sıçraması önlendi.

Yangın sırasında oluşan yoğun dumanın tünelden güvenli şekilde uzaklaştırılması amacıyla tünelin duman tahliye sistemi devreye alındı. Yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından yangın tamamen kontrol altına alındı ve trafik yeniden akmaya başladı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.