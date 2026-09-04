CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Üsküdar ve Yüreğir'deki belediye başkan vekili seçimleri üzerinden iktidarı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, 'Milletin verdiği emaneti masa başı oyunlarıyla kimseye teslim etmeyeceğiz' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Üsküdar ve Yüreğir Belediye Başkan Vekili seçimlerinde yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, mahkemeler, soruşturmalar, gözaltılar ve meclis üyesi transferlerini hatırlatarak, iktidara 'Millet iradesi yalnızca halk sizi seçtiğinde mi kutsal?' diye sordu.

Bir zamanlar bu iktidarın dilinden 'millet iradesi' düşmezdi.



Üsküdar'da ve Yüreğir'de yaşananlara bakıyorum:



Mahkemeler, soruşturmalar, gözaltılar, meclis üyesi transferleri:



Soruyorum: Millet iradesi yalnızca halk sizi seçtiğinde mi kutsal?



Buradan bütün Cumhuriyet Halk: — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 4, 2026

CHP'lilere birlik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, baskılar karşısında partililerin birbirine sahip çıkması gerektiğini belirterek, 'Korkmayacağız, dağılmayacağız, birbirimizi yalnız bırakmayacağız' ifadelerini kullandı.

CHP'nin belediyelerinin halkın oylarıyla kazanıldığını savunan Kılıçdaroğlu, 'Milletin verdiği emaneti masa başı oyunlarıyla kimseye teslim etmeyeceğiz' dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca iktidara, 'Sandıkta alamadığınız belediyeleri tek tek bu yöntemlerle mi alacaksınız?' sözleriyle tepki göstererek, CHP'nin baskı ve bölme girişimleriyle teslim alınamayacağını ifade etti.

Hatırlanacağı gibi Adana'nın Yüreğir ilçesinde yerel yönetimdeki dengeleri değiştiren kritik bir hukuki gelişme yaşandı.

Görevden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın yerine Belediye Meclisi'nde yapılan oylamalarda iki kez CHP'li üye Cafer Boyraz seçilmişti. Ancak AK Parti'nin süreçle ilgili yaptığı hukuki itiraz, mahkeme tarafından haklı bulundu.

Bu arada İstanbul siyasetinde dengeleri değiştiren kritik bir gelişme de Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. İstifa kararının ardından AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığında özel bir katılım programıyla İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.