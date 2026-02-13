İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasaklı OnlyFans platformu üzerinden müstehcen içerik paylaşımı ve suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 8 ilde 25 kişi ve 2 şirkete operasyon düzenlendiğini açıkladı. Toplam değeri yüz milyonlarca lirayı bulan mal varlıklarına el konuldu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/263337 sayılı soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'OnlyFans soruşturması' olarak bilinen dosyada önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Başsavcılık açıklamasında, Türkiye'de erişim engeli bulunan OnlyFans isimli platformda ve bu platforma yönlendirme yapılan diğer sosyal medya mecralarında ücret karşılığı müstehcen içerik paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi. Söz konusu platforma, 7 Haziran 2023 tarihinde İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla kamu ahlakına ve Türk aile yapısına aykırı içerikler barındırdığı gerekçesiyle erişim engeli getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şüphelilerin VPN kullanarak platforma erişim sağladıkları, herkese açık sosyal medya hesaplarından müstehcen içerikli paylaşımlar yaparak daha fazlasına ücret karşılığı ulaşılabileceği yönünde yönlendirmelerde bulundukları ifade edildi. Bazı içeriklerin Telegram gibi kapalı gruplar üzerinden de servis edildiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin söz konusu içeriklerden elde ettikleri gelirleri taşınır ve taşınmaz alımı, araç, altın, kripto varlık ve banka vadeli hesapları üzerinden değerlendirdikleri; suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına dair kuvvetli emareler bulunduğu kaydedildi.

Başsavcılık verilerine göre; şüphelilere ve bağlantılı şirketlere ait 10 taşınmaz ve 14 araç olmak üzere mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 TL olduğu, şirketlerin sermaye piyasası değerlerinin ise yaklaşık 500 milyon TL seviyesinde bulunduğu belirtildi. Toplam mal varlığı ve şirket değerlerinin ise yüz milyonlarca liraya ulaştığı değerlendiriliyor.

İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Kocaeli (Gölcük) ve Samsun'da bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda ise 25 kişi ve 2 şirkete yönelik işlem yapılırken, tespit edilen mal varlıklarına el konuldu.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.