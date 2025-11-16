Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından işletilen Kartepe Teleferik, kış sezonu öncesinde genel bakıma giriyor. Tesis, 17-30 Kasım tarihleri arasında 14 gün süreyle bakımda olacağı için hizmet veremeyecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin simge mekânlarından biri olan ve ziyaretçilerini Derbent'ten 1423 rakımlı Kuzuyayla'ya çıkararak eşsiz bir manzara sunan Kartepe Teleferik, 14 gün süreyle kapalı olacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin kapsamlı ve rutin bakımı nedeniyle Kartepe Teleferik, 17 Kasım Pazartesi gününden 30 Kasım Pazar gününe kadar hizmet veremeyecek. Tesis, 01 Aralık tarihinden itibaren yeniden Kocaelililerin ve misafirlerin hizmetinde olacak.

14 GÜN SÜREYLE KAPALI OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından yapılan açıklamaya göre, Kartepe Teleferik'te 17-30 Kasım tarihleri arasında genel bakımlar yapılacak. Kartepe Teleferik'te bakım çalışmaları kış sezonu öncesinde vatandaşların güvenliği ve konforunun en üst seviyede tutulması için gerçekleştiriliyor.