Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, PressReader platformunun Millî Kütüphane kullanıcılarının erişimine açıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, dünyanın dört bir yanından gazete ve dergilere erişim imkânı sunan PressReader'ın Millî Kütüphane kullanıcılarına sunulduğunu açıkladı.

Yapılan duyuruya göre, kütüphane üyeleri PressReader aracılığıyla 120 ülkeden, 60 farklı dilde yayımlanan 7 bin 300'den fazla gazete ve dergiye tek platform üzerinden ulaşabilecek. Yayınlara tam sayfa ve orijinal baskı formatında erişim sağlanabilecek.

Platformun sunduğu özellikler arasında 90 günlük arşiv, çok dilli okuma seçenekleri, sesli okuma imkânı ve mobil cihazlara indirme gibi kolaylıklar da yer alıyor.

Kullanıcılar, Millî Kütüphane içerisindeki Wi-Fi ağı üzerinden uygulamayı yetkilendirerek platforma erişebilecek. Yetkilendirme sonrasında ise belirli bir süre boyunca kütüphane dışından da kullanım mümkün olacak.

Açıklamada, PressReader'ın dijital yayıncılığa erişimde önemli bir kaynak olduğu vurgulanarak, kullanıcıların zengin bir okuma deneyimi yaşayabileceği ifade edildi.