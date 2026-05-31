Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kentin uğrak noktaları haline getirdiği Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesindeki kafeler, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bayramı Mersin'de geçiren vatandaşlar ile farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, sahil bandındaki kafelerde keyifli vakit geçirdi.

MERSİN (İGFA) - Sahil bandının birçok noktasında hizmet veren ve Akdeniz'in eşsiz manzarasını vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir kafeleri, bayram süresince dolup taştı. Lezzetli menüleri ve uygun fiyatlarıyla her kesimden vatandaşın beğenisini kazanan kafeler, yine bayramın en çok tercih edilen buluşma noktalarından biri oldu.

Aileleri ve sevdikleriyle birlikte kafeleri tercih eden vatandaşlar, hem kaliteli hizmetten yararlandı hem de deniz manzarası eşliğinde bayramın tadını çıkardı. Kentin sosyal yaşamına değer katan Büyükşehir kafeleri, sunduğu ekonomik ve kaliteli hizmet anlayışıyla vatandaşlardan tam not aldı.

Bayram boyunca yoğun ilgi gören kafeler, Mersin'in sosyal yaşam zenginliğini yansıtan önemli mekanlar arasında yer alırken, ziyaretçilere de keyifli bir bayram atmosferi sundu.

KÜTÜK: 'EN ÖZEL ŞEKİLDE AİLELERİMİZİ AĞIRLADIĞIMIZ, HERKESİN MUTLU OLDUĞU BİR BAYRAM GEÇİRDİK'

Denizkızı Turizm A.Ş Saha Koordinatörü Zeynep Kütük, Mersinlilerin ve kente gelen ziyaretçilerin buluşma noktaları olan Denizkızı işletmelerinde her yıl olduğu gibi bu bayramı da yoğun geçirdiklerini belirterek, 'Bu yıl da farklı konseptler ve içeriklerle misafirlerimizi ağırladığımız yoğun bir bayram oldu. Plajlarımız olsun, sahil şeridindeki işletmelerimiz olsun, en özel ve güzel şekilde ailelerimizi ağırladığımız, herkesin mutlu olduğu bir bayram geçirdik. Mersin'i tamamen hissedebildiğiniz ve Mersin'de lezzetli yiyeceklerin de bir arada bulunduğu bir işletme konsepti sunuyoruz. Gelen misafirlerimizin hepsinden yüksek memnuniyet alıyoruz ve bununla gurur duyuyoruz' dedi. Kütük, kafelerde her kesime ve her yaş grubuna hitap ettiklerini sözlerine ekleyerek, 'İşletmelerimizde 7'den 70'e herkesi en özel şekilde ağırlamaya devam edeceğiz' dedi.