Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve artan parklanma ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla hayata geçirdiği açık otopark projelerine bir yenisini daha ekledi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - 2026 Eskişehir Yılı kapsamında planlanan projelerin üçüncüsü olan Kanlıkavak Açık Otoparkı hizmete açıldı.

Çamlıyayla Sokak üzerinde hayata geçirilen proje ile Kanlıkavak Parkı çevresinde yaşanan yoğun parklanma sorununa çözüm üretilirken, Osmangazi, Sümer ve Kırmızıtoprak mahallelerinde yaşayan vatandaşlar için daha düzenli, konforlu ve güvenli bir kullanım alanı oluşturuldu.

ESKİ ekiplerince altyapı ve yağmur suyu çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla toplam 3 bin 200 metrekarelik alanda yeni bir otopark düzenlemesi gerçekleştirildi.

122 araç kapasiteli açık otoparkta bisiklet ve motosiklet park alanlarının yanı sıra yeşil alanlar da yer aldı. Sürdürülebilir ve çevreci bir anlayışla hazırlanan projede, araç park alanlarında çim taş uygulamaları tercih edilirken, yapılan ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarıyla bölgenin kent estetiğine katkı sunulması hedeflendi.

2026 ESKİŞEHİR YILI KAPSAMINDA YENİ OTOPARKLAR YOLDA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 2026 Eskişehir Yılı kapsamında kent genelinde açık otopark yatırımlarının sürdüğünü belirterek, Kanlıkavak Otoparkı'nın ardından yine 2026 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan üç yeni açık otopark alanında da çalışmaların başladığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım ve parklanma ihtiyaçlarına yönelik kalıcı çözümler üretmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.