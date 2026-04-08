Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, bölgenin en hareketli hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarının Kurban Bayramı için yer kiralama işlemi bugün yapıldı.

BURSA (İGFA) - Bölgenin en hareketli ve rağbet gören hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarının Kurban Bayramı öncesi kotra kiralama ihalesi bugün gerçekleştirildi.

İnegöl Hayvan Pazarında kurbanlık hayvan satış yeri kiralama işlemi, saat 10.00'da Belediye Binası zemin katında bulunan çok amaçlı salonda yapıldı. Hayvan üreticilerinin kotra kiralamak üzere hazır bulunduğu salonda, 60 m2'lik 120 adet büyükbaş hayvan kotrası, 20 adet 25 m2 küçükbaş hayvan kotrası, 21 adet 12,5 m2 küçükbaş hayvan kotrası ile 8 adet kurban kesim yeri ihaleye çıkarıldı.

Açık arttırma usulü ile yapılan kiralamalar sonucunda 52 adet büyükbaş ve 32 adet küçükbaş hayvan kotrasının satışı gerçekleştirildi.

İNEGÖL BELEDİYESİ MODERN HAYVAN PAZARI BAYRAM SÜRECİNE HAZIR

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın'ın Başkanlığında gerçekleştiren kotra kiralamalarında, İnegöl Belediyesi Meclis Üyesi ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Selahattin Külcü ile Komisyon Üyeleri; Hasan Özdemir, Ferhat Mengi, Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri hazır bulundu.

Kotra ihalesi öncesi katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, 'Kurban Bayramı'na 2 aydan az bir süre kaldı. Hem hayvan üreticilerinin hem de kurbanlık almak isteyen vatandaşların bölgemizde en çok tercih ettiği hayvan pazarlarından biri İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı. Bu sorumluluğun bilincinde olarak 2021 yılında şehrimizde tüm imkanlarıyla hem alıcıları hem satıcıları memnun eden modern bir Hayvan Pazarı kazandırdık. İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarımız; idari binalarımızla, hayvan satıcılarının konaklaması için prefabrik yatakhanelerimizle, tuvalet ve duş alanlarıyla, mescit, yeme içme alanları ve sosyal alanlarla, karantina binasıyla, yem deposu ve veteriner noktasıyla hizmet veriyor. Hayvan pazarımızda Kurban Bayramı hazırlıklarımız da başladı. Üreticilerimizin ve kurbanlık alacak vatandaşlarımızın konforu için tüm detayları düşünerek oluşturduğumuz hayvan pazarımız bayram sürecine hazır' dedi.

HAYVAN PAZARI 4 MAYIS'TA KAPILARINI AÇIYOR

Hasan Aydın, hayvan pazarına girişlerin 04 Mayıs 2026 Pazartesi tarihinde başlayacağını ve bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi günü de kotraların boşaltılarak idareye teslim edileceğini duyurdu.

52 BÜYÜKBAŞ, 32 KÜÇÜKBAŞ KOTRASI SATILDI

Açıklamanın ardından kotra kiralama işlemine geçildi. Küçükbaş kurbanlık hayvanların bulunacağı kotraların satışıyla başlayan kiralamalar, daha sonra büyükbaş hayvanlar için ayrılan bölüme geçildi. 41 adet küçükbaş hayvan kotrasının 32 tanesi satıldı. 120 adet büyükbaş kotranın ise 52 tanesinin satışı yapıldı.

Toplamda 84 kotranın kiralaması yapıldı. 8 adet kurban kesim yerinin ise tamamı kiralandı. Yapılan kotra kiralamalarından İnegöl Belediyesi 4 milyon 66 bin TL gelir elde etti.